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Çiftçi, Sivaslılar Derneği’ni ziyaret etti

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Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, saha ziyaretleri kapsamında dün Çayırova Sivaslılar Derneği’ne gitti.

Çiftçi, Sivaslılar Derneği’ni ziyaret etti mask
Çiftçi, Sivaslılar Derneği’ni ziyaret etti
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, SKM programları kapsamında saha ziyaretlerine ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki hemşehri derneklerini de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Bu kapsamda Çayırova Sivaslılar Derneği’ni ne giden Başkan Çiftçi, burada Sivaslı hemşehrileriyle bir araya gelip sohbet etti. Başkan Çiftçi’nin Sivaslılar Derneği’ne gerçekleştirdiği ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, meclis üyesi adayları ve dernek üyeleri de yer aldı. Çayırova Sivaslılar Derneği Başkanı Yunus Kale tarafından karşılanan Bünyamin Çiftçi ve beraberindeki heyet, burada Sivaslı hemşehrileriyle sohbet gerçekleştirdi. Programda ilk olarak Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin 5 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirdiği çalışmalara yönelik bir sinevizyon gerçekleştirildi.

Çiftçi, Sivaslılar Derneği’ni ziyaret etti

 

“MERT YİĞİDOLARIMIZLA HASBİHAL ETTİK”

Daha sonra görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları 3 ana başlıkta sıraladıklarını dile getiren Başkan Çiftçi, Sivaslılardan kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Durmuyoruz, yorulmuyoruz, gece gündüz demeden emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu akşam karanlıkta kandil olup yanan, kuraklıkta bir pınar gibi çağlayan, bağrı yanık Sivaslı hemşehrilerimizin derneğine misafir olduk, mert Yiğidolarımızla hasbihal ettik. Bizleri sevgi ve muhabbetle karşılayan Çayırova Sivaslılar Derneği Başkanımız Yunus Kale’ye, yönetimine ve gönlü güzel Sivaslı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

 

Çiftçi, Sivaslılar Derneği’ni ziyaret etti

Kaynak: Bülten

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03 Mar 2024 - 10:24 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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