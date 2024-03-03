Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon mesajı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyonun önemli bir sorun olduğunu söyledi. Şimşek, "Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon mesajı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programına katıldı.

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda her alanda büyük bir ilerleme sağlandığını ifade ederek, ekonomik sorunların farkında olduklarını, bunu çözmek için geçen eylül ayında kapsamlı bir program açıkladıklarını hatırlattı.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Sorunları köklü bir şekilde çözeceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Çünkü biz, esnafımızın da emeklimizin de işçimizin de asgari ücretlimizin de sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları geçmişte çözdük, Türkiye'yi hızlı bir şekilde kalkındırdık. Altyapısını iyileştirdik, eğitimine yatırım yaptık, sağlığına yatırım yaptık, ekonomimizi büyüttük. Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz. Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz. Çünkü konut kredisi alabileceksiniz. AK Parti hükümetleri öncesi, konut kredisi yok denecek kadar azdı. Biz tek haneye indirince, krediye erişim arttı."

Enflasyonu tekrar tek haneye indireceklerini vurgulayan Şimşek, "Çünkü biz, imkanlarımızın faiz yerine yatırıma ve hizmete gitmesini istiyoruz. Evet, önümüzde tabii ki kolay olmayan bir süreç var. Ama sabırla biz programımızı uygulayacağız ve bu program başarılı olacak. Bu program sayesinde sorunlarımızı çözme imkanı olacak. Gerçekten de program çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"ZORLU BİR DÖNEMDEYİZ AMA BAŞARACAĞIZ"

Bakan Şimşek, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a işaret ederek, "Program eylülde açıklandı. Program çalışıyor. Büyümede, işsizlik oranında, enflasyonda ve bütçe açığında hedefleri 2024'te, 2025'te ve 2026'da tutturacağız. Şimdi hedefimiz ne? Hedefimiz toplumumuzun, milletimizin refahı. Bunun için de dünyayla birlikte zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız. Bize güvenin." diye konuştu.

Kaynak: NTV

# Türkiye, İstanbul, parti, VAR, HER, ifade, Enflasyon

03 Mar 2024 - 10:43 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.268.961 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon mesajı mask
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon mesajı
Şubatta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi mask
Şubatta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide dengelenme devam ediyor mask
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide dengelenme devam ediyor
İhracatta şubat rekoru mask
İhracatta şubat rekoru
Kripto paraya yasal düzenlemede sona doğru mask
Kripto paraya yasal düzenlemede sona doğru
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 2,17 milyar dolarlık ihracat mask
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 2,17 milyar dolarlık ihracat

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL