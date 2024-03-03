Okul kantinlerinde yeni dönem!

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okul kantinlerine yönelik gönderilen resmi yazıyla karar duyuruldu. İlgili yazıda, kayıt belgesi alan gıda işletmelerinde haftanın bir gününde, ‘çorba günü’ için üretilecek çorbanın, üretildiği yerde tüketime sunulması şartıyla satışının yapılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

AFİŞLER HAZIRLANDI

MEB, proje kapsamında öğrencilerin katılımlarını artırmak için okul kantinlerinde asılması için afişler de hazırladı. Afişlerde ‘Çorbam var sıcak tasta, olmam ben hiç hasta’, Mercimek, domates, tarhana, Ne duruyorsun kaşıklasana’, ‘Elma, portakal, muz, haydi, arkadaşlar yemiyor muyuz?’, ‘Sulu sulu meyveler, güç versin vitaminler’ gibi sloganlar yer aldı.

'YEMEK DE YAPALIM'

Projeyle ilgili bilgi veren Ankara Kantinciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Şahin “Obeziteyle mücadele, sağlıklı beslenme için olumlu bir adım. Ancak haftanın bir günü olması yeterli değil. Gün için izin alınmasına gerek yok. Kantinciler dilediği gün, dilediği saatte çorba yapabilsin. Her türlü yemeği yapabilecek donanıma sahibiz. Kantinler, öğrencilerin mutfağı gibi olsun istiyoruz. Sadece çorba değil sulu yemek, pilav, salata vs. de yapıp satmak istiyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLER BİLİNÇLENDİRİLİYOR

‘Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı’yla öğrencilerin fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi, gıda okuryazarlığı konusunda bilinçlendirmesi, gıda güvenliği ve kalitesinin aratılmasının sağlaması, öğrencilerin geleneksel tatlarla buluşturulması, gıda israfının engellenmesi de hedefleniyor.

Kaynak: Milliyet