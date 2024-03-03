Büyükakın: “Bizim bütün işimiz, milletimize hizmet”

GENİŞ KATILIM

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından Memur-Sen, önceki gün Kocaeli Kongre Merkezi’nde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın özel davetli olduğu buluşmaya AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ve Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık da katıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI

Başkan Büyükakın toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Biz her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduk. Hakkın, hukukun, adaletin, kardeşliğin ve barışın tesisi ile yükümlüyüz. Bu anlamda Memur-Sen sadece bir sendikadan ibaret değil. Allah razı olsun, vesayet makamlarının, içeride olsun dışarıda olsun Türkiye’ye yönelik bütün eylemlerinde, operasyonlarında biz sizleri hep yanımızda gördük. 28 Şubat’ta da böyleydi. Ondan sonra da hep böyle oldu. Siz sadece sendikacılık yapmadınız. Türkiye nasıl Türkiye’den ibaret değil, Türkiye, Türkiye’den büyükse sizin sendikal faaliyetiniz de sadece memurun hakkını korumakla sınırlı olmadı”.

‘İSRAFI BİTİRDİK’ TOPLANTISINA 170 MİLYON TL HARCADI

“Bizler de sizlere layık yöneticiler olmak için çalışıyoruz. Yalanla, iftirayla, göz boyamayla işimiz yok. Bakın İstanbul’da Ekrem bey israfı bitirdik diyor. Ama israfı bitirdik demek için yaptığı tanıtım toplantısı bile israf kampanyasına dönüşüyor. Bir toplantı için 170 milyon TL harcıyor. İnsanların aklıyla alay ediyorlar. Ama ne yaptığı, hangi çiviyi çaktığı belli değil. İstanbul’un sokakları kardan geçilmezken büyükelçilerle hesaplar yaparken, işbirliği masasında gördük. İstanbul’u sel götürürken beyefendinin Bodrum’da tatil yaptığını gördük. Ondan sonra da ‘tatil bana çok yakışıyor’ dediğini gördük.”

“BİZ MİLLETİMİZİN DERDİYLE DERTLENİYORUZ”

“Bizim işimiz sadece milletimize hizmet etmek. Tatil bize yakışıyor demedik. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. ‘Onlarla kayağa gitmişiz, ne olmuş ki’ demedik. Biz gezmeyi bilmiyor muyuz? Ama biz dertliyiz. Biz milletimizin derdiyle dertlenmeyi, mazlum milletlerin dertleriyle dertlenmeyi derdimiz bilmişiz. İnşallah milletimizle bir ve beraber bu yolculuğu sürdüreceğiz.”

Kaynak: Bülten