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Kağıtspor, Iğdır’ı rahat geçti

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Erkekler Basketbol 1.Lig’de bu sezon kümede kalma mücadelesi yapan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, cumartesi günü sahasında Iğdır Basketbol’u konuk etti. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maçı 83-68 kazanan Mavi-Beyazlı ekip, çok önemli bir galibiyete imza attı.

Kağıtspor, Iğdır’ı rahat geçti mask
Kağıtspor, Iğdır’ı rahat geçti
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İKİNCİ ÇEYREKTE FARKA GİTTİ

Geçen hafta deplasmanda Mersin’e 80-77 mağlup olan Büyükşehir Kağıtspor, 27.haftaya düşme hattında başlamıştı. Mavi-Beyazlı ekip, cumartesi günü İzmit’te ligde 6.sırada bulunan, Play-Off’un iddialı takımlarından Iğdır Basketbol ile karşılaştı. Rakibi karşısında ilk periyotu 23-20 geride tamamlayan temsilcimiz, ikinci çeyrekte 30-11’lik seri yakalayıp, devreyi 50-34 önde bitirdi.

BU HAFTA RAKİP KAPAKLISPOR

Iğdır Basketbol karşısında üstünlüğünü üçüncü ve dördüncü periyotlarda da sürdüren Kağıtspor, karşılaşmadan 83-68 galip ayrıldı. Temsilcimizde Cori Payne 31, Stone de 20 sayı ile katkı sağladı.  Mavi-Beyazlı ekip, ligde 27.maçında 10.galibiyetini aldı, maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıktı. Temsilcimiz, 9 Mart Cumartesi günü Tekirdağ deplasmanından ligde 7.sırada bulunan Kapaklıspor’u konuk olacak. 


Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Uğur Yüksel
KAĞITSPOR: Mete Tekçevik 7, Ja Cori Payne 31, Keith Martin Stone 20, Kevin Kaspar 3, Barboros Bozkurt, Hakan Şanlı 2, Mert Ulutaş 6, Eren Beyaz 8, Sertan İbrahim Sarı 6

IGDIR BASKETBOL: Murat Kozan 6, Marlain Veal 18, Burak Türsen 1, Özgür Şahin 3, Cem Coşkun 3, Önder Atun, Burak Erol 3, Ömer Kaan Göğüs 4, Robert Ridjell Upshaw 24, Murat Can Esen 6
1.Periyot: 20-23
Devre: 50-34
3.Periyot: 65-50

 

 

Kaynak: Spor servisi

# Büyükşehir, hafta, İzmit

03 Mar 2024 - 11:26 Kocaeli- Spor --- Okunma

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