Kağıtspor, Iğdır’ı rahat geçti

İKİNCİ ÇEYREKTE FARKA GİTTİ
Geçen hafta deplasmanda Mersin’e 80-77 mağlup olan Büyükşehir Kağıtspor, 27.haftaya düşme hattında başlamıştı. Mavi-Beyazlı ekip, cumartesi günü İzmit’te ligde 6.sırada bulunan, Play-Off’un iddialı takımlarından Iğdır Basketbol ile karşılaştı. Rakibi karşısında ilk periyotu 23-20 geride tamamlayan temsilcimiz, ikinci çeyrekte 30-11’lik seri yakalayıp, devreyi 50-34 önde bitirdi.
BU HAFTA RAKİP KAPAKLISPOR
Iğdır Basketbol karşısında üstünlüğünü üçüncü ve dördüncü periyotlarda da sürdüren Kağıtspor, karşılaşmadan 83-68 galip ayrıldı. Temsilcimizde Cori Payne 31, Stone de 20 sayı ile katkı sağladı. Mavi-Beyazlı ekip, ligde 27.maçında 10.galibiyetini aldı, maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıktı. Temsilcimiz, 9 Mart Cumartesi günü Tekirdağ deplasmanından ligde 7.sırada bulunan Kapaklıspor’u konuk olacak.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Uğur Yüksel
KAĞITSPOR: Mete Tekçevik 7, Ja Cori Payne 31, Keith Martin Stone 20, Kevin Kaspar 3, Barboros Bozkurt, Hakan Şanlı 2, Mert Ulutaş 6, Eren Beyaz 8, Sertan İbrahim Sarı 6
IGDIR BASKETBOL: Murat Kozan 6, Marlain Veal 18, Burak Türsen 1, Özgür Şahin 3, Cem Coşkun 3, Önder Atun, Burak Erol 3, Ömer Kaan Göğüs 4, Robert Ridjell Upshaw 24, Murat Can Esen 6
1.Periyot: 20-23
Devre: 50-34
3.Periyot: 65-50
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.