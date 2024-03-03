Halil Konakçı’nın Kocaeli programı iptal edildi

İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesinden bu akşam program öncesinde yapılan yazılı açıklamada, hocanın rahatsızlığı nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiği, tarih belirlenince ayrıca duyurulacağı ifade edildi. İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesinin organize ettiği “Büyük Mirasımız: Ayasofya/Çanakkale” konferansına konuşmacı olarak katılacak olan Konakçı Hoca, saat 19.30’da Kocaeli Kongre Merkezinde sevenleriyle buluşacaktı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.