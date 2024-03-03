Halil Konakçı’nın Kocaeli programı iptal edildi

İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesinden bu akşam program öncesinde yapılan yazılı açıklamada, hocanın rahatsızlığı nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiği, tarih belirlenince ayrıca duyurulacağı ifade edildi. İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesinin organize ettiği “Büyük Mirasımız: Ayasofya/Çanakkale” konferansına konuşmacı olarak katılacak olan Konakçı Hoca, saat 19.30’da Kocaeli Kongre Merkezinde sevenleriyle buluşacaktı.

Kaynak: Haber Merkezi