Vadi İzmit’te çok sıcak buluşma

YAKIN İLGİ
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Adayı Muharrem Tutuş önceki gün AK Parti İl SKM Başkanı Av.Alper Doğan ve İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ile birlikte Vadi İzmit Site Sakinlerine konuk oldu. Site Başkanı Erkan Bakıroğlu ve site sakinleri tarafından karşılanan Büyükakın ve Tutuş’a yakın ilgi gösterildi.
TUTUŞ’TAN ÇAĞRI
İzmit’te son 5 yılda ilerlemenin durduğunu, yapılanların üzerine yenilerinin eklenmediğini, varolan eser ve hizmetlerin renginin ya da adının değiştirilerek vatandaşa yeni hizmetmiş gibi sunulduğunu belirten İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “Bakın burada çok güzel bir site kuruldu. Bu siteler hem vatandaşımıza, hem belediyeye büyük avantajlar sağlandı. Burada belediyeye ait dairelerin satışından bugünün değeri ile 100 milyona yakın kaynak elde edildi.”
DESTEK İSTEDİ
“Ama bütün bunlar şehre katma değer olarak dönmediğini biliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin şimdi yeni dönemde yeni bir kentsel yenilenme vizyonu var. Bu proje el ele verirsek çok kolay olur. Bunun için değerli hemşehrilerimizden İzmit için de destek bekliyoruz. Bu şehrin bir evladı olarak, bu şehirde doğmuş, büyümüş ve aile kurmuş bir kardeşiniz olarak desteğinize talibim” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.