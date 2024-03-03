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Vadi İzmit’te çok sıcak buluşma

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Vadi İzmit Sitesi’ne konuk oldu.

Vadi İzmit’te çok sıcak buluşma mask
Vadi İzmit’te çok sıcak buluşma
Vadi İzmit’te çok sıcak buluşma
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YAKIN İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Adayı Muharrem Tutuş önceki gün AK Parti İl SKM Başkanı Av.Alper Doğan ve İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ile birlikte Vadi İzmit Site Sakinlerine konuk oldu. Site Başkanı Erkan Bakıroğlu ve site sakinleri tarafından karşılanan Büyükakın ve Tutuş’a yakın ilgi gösterildi.

Vadi İzmit’te çok sıcak buluşma

TUTUŞ’TAN ÇAĞRI

İzmit’te son 5 yılda ilerlemenin durduğunu, yapılanların üzerine yenilerinin eklenmediğini, varolan eser ve hizmetlerin renginin ya da adının değiştirilerek vatandaşa yeni hizmetmiş gibi sunulduğunu belirten İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “Bakın burada çok güzel bir site kuruldu. Bu siteler hem vatandaşımıza, hem belediyeye büyük avantajlar sağlandı. Burada belediyeye ait dairelerin satışından bugünün değeri ile 100 milyona yakın kaynak elde edildi.”

Vadi İzmit’te çok sıcak buluşma

DESTEK İSTEDİ

“Ama bütün bunlar şehre katma değer olarak dönmediğini biliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin şimdi yeni dönemde yeni bir kentsel yenilenme vizyonu var. Bu proje el ele verirsek çok kolay olur. Bunun için değerli hemşehrilerimizden İzmit için de destek bekliyoruz. Bu şehrin bir evladı olarak, bu şehirde doğmuş, büyümüş ve aile kurmuş bir kardeşiniz olarak desteğinize talibim” dedi.

Vadi İzmit’te çok sıcak buluşma

Kaynak: Bülten

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03 Mar 2024 - 11:42 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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