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03 Mar 2024 - 11:44- Siyaset G:

Tutuş, Roman kanaat önderleriyle buluştu

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AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Roman STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Tutuş, “Roman kardeşlerimizle her zaman sağlam bir bağımız var” dedi

Tutuş, Roman kanaat önderleriyle buluştu mask
Tutuş, Roman kanaat önderleriyle buluştu
Tutuş, Roman kanaat önderleriyle buluştu
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AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, İzmit’te seçim çalışmalarını İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında aralıksız sürdürüyor. Tutuş önceki gün de Roman STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu. Seka Park Otel’de gerçekleştirilen programda, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) İlçe Başkanı Kemal Okur ve meclis üyesi adayları yer aldı.

Tutuş, Roman kanaat önderleriyle buluştu

 

GÜÇLÜ BİR BAĞIMIZ VAR

Roman kanaat önderlerinin fikir ve önerilerini alan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “Sizlerin fikir ve önerileri bizler için değerli. Roman kardeşlerimiz ile bizim bağımız seçim odaklı değil, biz zaten her zaman bir aradayız. Her zaman buluşuyor, istişarede bulunuyoruz” dedi. Tutuş, Roman kanaat önderlerinden gelen talep ve önerileri de tek tek not aldı.

Tutuş, Roman kanaat önderleriyle buluştu
Tutuş, Roman kanaat önderleriyle buluştu

Kaynak: Bülten

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03 Mar 2024 - 11:44 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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