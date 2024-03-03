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Bu belirtileri gösteren erkeklerde prostat kanseri riski daha fazla

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Bilim insanları erkeklerde çok ciddi bir hastalık olan prostat kanseriyle ilgili dikkat çekici bir bulguya ulaştı.

Bu belirtileri gösteren erkeklerde prostat kanseri riski daha fazla mask
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Bilim insanları erkeklerin uyku düzenlerini inceleyerek bunun prostat kanseri riskiyle bağını gözler önüne serdi.

ABD'deki Ulusal Kanser Enstitüsü'nde görevli bilim insanları 30 binden fazla İngiliz erkeğin verilerini inceleyerek hastalık durumlarını mercek altına aldı.

Araştırmada erkeklere gece yatarken bir bileklik takıldı ve uyku düzenleri incelendi. Araştırmanın başında hiçbir erkekte prostat kanseri olmadığı belirtilirken bazı bulgular dikkat çekti.

Journal of the National Cancer Institute isimli dergide yayınlanan araştırmada geceleri uyananlarda kanser riskinin daha yüksek olduğu belirtildi. Bilim insanları geceleri 30 dakika ya da daha uzun süre uyanık kalanların prostat kanserine yakalanma ihtimalinin yüzde 15 ile yüzde 20 oranında arttığını duyurdu.

Uzmanlar bunun sebebi olarak da sirkadyen ritmin bozulmasını gösterdi. Prostat kanserinin sebepleri arasında genetik, obezite gibi sebeplerin de olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi

03 Mar 2024 - 12:04 Kocaeli/ İzmit- Sağlık --- Okunma

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