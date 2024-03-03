Rizeliler Derneğinde başkan değişti

Kocaeli Rizeliler Derneği Genel Kurulu, 3 Mart Pazar günü Seka Düğün Salonu’nda yapıldı. Mevcut Ekrem Kumuşoğlu’nun aday olmadığı kongrede 4 dönem dernek başkanlığı yapan Osman Çakır başkan seçildi. Kongrede yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçildi ve görev süreleri belirlendi. Kocaeli Rizeliler Derneği Kadın Kolları Başkanı Serap Aslan seçildi, gençlik meclisi ise oy birliğiyle kabul edildi.

Kocaeli Rizeliler Derneği Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Listesi:

Osman Çakır, Ahmet Hamdi Kılıç, Ali Petekçi, Ali Saroğlu, Bünyamin Tanta, Cevat Çalışık, Cihat Yavuz, Ercan Kandemir, Erkan Bakıroğlu, Fikret Ergün, Hamza Serim, Hüseyin Demirkol, İbrahim Karaman, Mehmet Fındıkçı, Mehmet Olgun, Mesut Yılancı, Murat Can, Mustafa Bayrak, Mustafa Bilgin, Mustafa Çakır, Mustafa Özşentürk, Mustafa Yazıcı, Nuri Sancak, Ömer Salih Ustaoğlu, Ramazan Gür, Ramazan Yakar, Recep Kartal, Recep Kulaksız, Sefer Sarı, Serdar Eren, Süleyman Çiftçi, Şaban Kulaksız, Yasin Kara

Kocaeli Rizeliler Derneği Genel Kuruluna protokolünü ilgisi yoğun oldu. Genel kurula a AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, AK Parti Derince Belediye başkan adayı İbrahim Şirin, Lastik İş genel başkanı Aladdin Sarı, İl müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Fırıncılar Odası başkanı Ali Sarı, dernek yöneticileri ve aileleri katılım gösterdi.

DEĞERLİ ABİME DEVREDİYORUM

Kongrede konuşan Kocaeli Rizeliler Derneği mevcut başkanı Ekrem Kumuşoğlu, "Derneğimiz bugüne kadar her alanda aktif olmaya gayret göstermiştir. Bugün bayrağı çok değerli abim Osman Çakır a devretmenin gururunu yaşıyorum. Bizden desteğini emeğini hiç esirgemeyen Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 7 24 numarası açık olmuştur. Her konuda kendisine şahitlik ederim, hem bu dünyada hem ahirette. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı

BİLİME HAKİM OLANLAR EGEMEN OLACAK

“Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı konuşmada, "STK'lar kentin yasanabilirlik açısından gelecek için çok kıymetli birimleridir. Elimizden gelen tüm desteği fazlasıyla vermek için gayret gösteriyoruz. Her geçen gün inşallah daha güçlü bir yere gelecekler. Yeni Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın her yerinde olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Herkesin bu vizyona sahip çıkması gerekiyor. Güçlü bir ülke olmak için yaklaşık 400 milyonun yaşadığı bir yeri iyi yonetmekle olabilir. Bunları başaramazsan hangi partiden olursa olsun ayakta kalmak mümkün olmayacak. Geleceğe teknolojiyle bilime hakim olanlar egemen olacak. Şehrimizi gelecekte zengin tutmak istiyorsanız Türkiye'nin bütün insanları zengin güçlü olsunlar, diğer coğrafyalara yardım edebilsin istiyorsanız teknolojiyi üretebilen bir ülke olmak ve bunu dünyaya satabilmekle mümkün.” dedi.

Başkan Büyükakın konuşmalarının devamında “Biz tarihimiz boyunca milletimizden almış olduğumuz değerlerle birlikte bu zamana kadar var olduk. Bu milleti millet yapan değerlere sahip çıkmalıyız. Yalandan değil milleti aşağılayarak ondan sonra sahip çıkıyormuş gibi davranmak değildir. Sahte olmamaktır. Öyle yalandan göstermelik bir şekilde bunların olmasını beklemek bu milletin aklıyla alay etmektir ama bu millet kendiyle alay edenlere her zaman dersini vermistir. Allah yolunuzu açık etsin saygıyla sevgiyle selamlıyorum." İfadelerini kullandı

AK Parti milletvekili Veysel Tipioğlu yaptığı konuşmada “Bu derneklerin yaşadığımız şehre çok önemli katkılarının olduğunu biliyorum Rizeliler Derneğinin tüm üyelerini tebrik ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Birliği beraberliği olmayanların ne halde olduğunu görüyoruz. İsrail bir katliam yapıyor. Kadın çocuk yaşlı demeden okul hastane demeden her yeri bombalıyor. Kimseden de ses çıkmıyor sadece cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi çıkıyor o gayret ediyor. Onun için birlik beraberlik olmadığında sizin de başınıza gelecek olan bunlardır. Türkiye'nin 2. Yüzyılında Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Var olun sağ olun." dedi

Başkan seçilen Osman Çakır: "Bu özel ve anlamlı günde derneğimizin 30. Genel kurulunu yapmış bulunmaktayız. Sizlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşıyorum. Bu birlik ve beraberlik ruhumuzun gelişmesi adına atılmış bir adımdır. Derneğimizin değerlerini projelerimizle sağlamlaştırdık. Siz derneğimizin çok kıymetleri bireylerisiniz. Şükürler olsun ki sizler gibi değerli üyelerimizin desteğiyle bir çok başarıya imza attık. Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.