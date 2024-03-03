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03 Mar 2024 - 12:44- Asayiş G:

Kolunu bacağını kırıp, 90 bin lira istediler

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İzmit’te, esnaf Salim S.'yi darp ederek kolu ve bacağını kıran kişiler, tehdit ederek 90 bin lira istedi. Telefonu, gümüş yüzüğü ve kol saati gasp edilen Salim S. serbest bırakıldıktan sonra şikayetçi oldu. Polisin operasyonu ile 6 kişi gözaltına alındı. 

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Kolunu bacağını kırıp, 90 bin lira istediler mask
Kolunu bacağını kırıp, 90 bin lira istediler
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İzmit'te esnaflık yapan Salim S.'yi tehdit eden kişiler, Kartepe'de bir eve çağırdı. Salim S.'yi darp edenler, tehdit ederek 90 bin lira para istedi. İki gün evde alıkonulan, kolu ve bacağı kırılan Salim S. hastaneye gitti. Bu sırada polis ekipleri Salim S.’nin ifadesini aldı.

Kolunu bacağını kırıp, 90 bin lira istediler

90 BİN LİRA İSTENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Salim S. ifadesinde arkadaşı Yunus Ç. ile birlikte 2 yıl önce bir kaza geçirdiklerini, Yunus Ç.’nin kendisinden tehditle 90 bin lira istediğini iddia etti. İki gün boyunca evde alıkonduğunu ifade eden Salim S. cep telefonu, gümüş yüzüğü ve saatine el konulduğunu söyledi. Salim S., Yunus Ç. ve arkadaşlarından şikayetçi oldu.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin operasyonu ile 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından, 6 kişi 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Ö.A., B.K. ve O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yunus Ç., İ.T. ve Ö.Ö. ise tutuklandı.

# İzmit, ifade, para, polis, cep telefonu

03 Mar 2024 - 12:44 Kocaeli/ Derince- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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