Kolunu bacağını kırıp, 90 bin lira istediler

İzmit'te esnaflık yapan Salim S.'yi tehdit eden kişiler, Kartepe'de bir eve çağırdı. Salim S.'yi darp edenler, tehdit ederek 90 bin lira para istedi. İki gün evde alıkonulan, kolu ve bacağı kırılan Salim S. hastaneye gitti. Bu sırada polis ekipleri Salim S.’nin ifadesini aldı.
90 BİN LİRA İSTENDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Salim S. ifadesinde arkadaşı Yunus Ç. ile birlikte 2 yıl önce bir kaza geçirdiklerini, Yunus Ç.’nin kendisinden tehditle 90 bin lira istediğini iddia etti. İki gün boyunca evde alıkonduğunu ifade eden Salim S. cep telefonu, gümüş yüzüğü ve saatine el konulduğunu söyledi. Salim S., Yunus Ç. ve arkadaşlarından şikayetçi oldu.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin operasyonu ile 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından, 6 kişi 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Ö.A., B.K. ve O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yunus Ç., İ.T. ve Ö.Ö. ise tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.