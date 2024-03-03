Kolunu bacağını kırıp, 90 bin lira istediler

İzmit'te esnaflık yapan Salim S.'yi tehdit eden kişiler, Kartepe'de bir eve çağırdı. Salim S.'yi darp edenler, tehdit ederek 90 bin lira para istedi. İki gün evde alıkonulan, kolu ve bacağı kırılan Salim S. hastaneye gitti. Bu sırada polis ekipleri Salim S.’nin ifadesini aldı.

90 BİN LİRA İSTENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Salim S. ifadesinde arkadaşı Yunus Ç. ile birlikte 2 yıl önce bir kaza geçirdiklerini, Yunus Ç.’nin kendisinden tehditle 90 bin lira istediğini iddia etti. İki gün boyunca evde alıkonduğunu ifade eden Salim S. cep telefonu, gümüş yüzüğü ve saatine el konulduğunu söyledi. Salim S., Yunus Ç. ve arkadaşlarından şikayetçi oldu.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin operasyonu ile 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından, 6 kişi 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Ö.A., B.K. ve O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yunus Ç., İ.T. ve Ö.Ö. ise tutuklandı.