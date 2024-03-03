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Sahte kamu görevlisi yakalandı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan, 33 yıl hapis cezasıyla aranan E.Ö. yakalandı.

Sahte kamu görevlisi yakalandı
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Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir ve Alanya'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan, hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö.'yü yakaladı. E.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ö. hakkındaki hüküm nedeniyle cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# ilçe

03 Mar 2024 - 12:49 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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