Şirin’den Derince’de miting gibi açılış “Derince tarih yazmaya hazır”

Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin'in seçim irtibat bürosu açılışı adeta miting havasında geçti. Cumhur İttifakı üyeleriyle birlikte AK Parti Derince İlçe Binası önünde toplanan yüzlerce kişilik kalabalık, meşaleler ve sloganlar eşliğinde Denizciler Caddesi’nden Seçim İrtibat Ofisi’ne kadar yürüdü. Vatandaşlarda balkonlardan alkışlarla Şirin’e desteğini gösterdi. Yürüyüşe Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de en önde yürüyerek destek verdi.

MİTİNG HAVASINDA GEÇTİ

Seçim İrtibat Ofisi’nin açılışına; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti MKYK üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu ve Serpil Yılmaz, BBP Bölge Kordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti, MHP ve BBP İlçe Başkanları, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe başkanları ortak mesaj vererek, “Gece-gündüz demeden Derince’de zafer için çalışacağız” dedi

DERİNCE İÇİN HAZIRIZ, KARARLIYIZ

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de ‘Derince’ye hizmetkar olacağız’ diyerek başladığı konuşmasında, “Buradaki coşku ve heyecan bizlere gösteriyor ki; Derince’de önümüzdeki 5 yıl daha hizmet ve eser siyasetini sürdüreceğiz. Derince bizim sevdamız. Ve bu sevdamız için gece gündüz demeden teşkilatlarımız ile birlikte çalışacağız. Hazırız, kararlıyız; 31 Mart’ta Derince’de zaferi kazanacağımıza inançlıyız” dedi.

BİRLİĞİMİZ SANDIĞA YANSIYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da coşku ve kalabalığa vurgu yaparak, “Derince çoktan kararını vermiş. Görüyoruz ki; Derince hizmete, eser siyasetine devam diyor. İbrahim Şirin Başkanımızın biz yanındayız. Derinceli hemşehrilerim de yanında olacaktır ve bu birlik beraberliğimiz sandığa yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

ALGIYLA SEÇİM KAZANAMAZLAR

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da 31 Mart’ta Derince’de sandıklardan en yüksek oyu alacaklarını belirterek, “Algı ile Derince’de sandıktan çıkacağını sananlar, 31 Mart’ta büyük hezimete uğrayacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı 31 Mart’ta da Derince’de zafer elde edecektir. İbrahim Şirin Başkanımız da Derince’mize güzel hizmetler kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten