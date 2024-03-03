Tarım'da 3 yıl formülü: Eylül ayında başlıyor!

Tarımda "3 yıl" formülü devreye alınıyor. Baklagil, hububat ve yağlı tohumda Eylül ayından itbaren planlı üretime geçilecek. Çalışmanın ayrıntılarnı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı anlattı.

Bakan Yumaklı, "Bu ürünler ülkemizin tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 70’ine karşılık geliyor. Tarımsal planlama her sene 3 yıl sonrası için yapılacacak. Üretici önündeki 3 yılı görecek ve ne ekeceğini 3 yıl önceden bilecek." dedi.

Yeni Şafak Gazetesi'ne konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'de gıda sorunu olmadığını da söyledi.

Ramazan Ayı öncesi gıdada denetimlerin artacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Özellikle şeker, ayçiçek yağı, patates, soğan bunların hiçbirinde bir sorunumuz yok. Et sorununu da kısa süre önce açıkladığımız hayvancılık yol haritası ile çözüme kavuşturacağız. Ramazan'da tüketimi artan ürünleri 7 bin 500 gıda denetçisi arkadaşımızla sağlık ve hijyen açısından mercek altına alacağız. Vatandaşlarımızı Ramazan ayında kimsenin huzursuz etmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Sokak hayvanları için yapılan çalışma hakkında da bilgi veren Yumaklı, “Türkiye’de hayvanların sahipsizlik problemi var. herkesin tatmin olacağı bir düzenleme olacak. Gerekirse yasal düzenleme yapılacak. Ama kısa süre içerisinde sonuca ulaşacağız” dedi.

Kaynak: NTV