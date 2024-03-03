"Arabeskin Babası" Müslüm Gürses, İstanbul'da mezarı başında anıldı

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yapılan anmada, Gürses'in kabrinin etrafına posterleri asıldı.
Gürses'in sevenleri, boyunlarında sanatçının isminin yazılı olduğu atkılarla mezarlığa geldi.
Hayır lokması, simit ve lokum dağıtıldı.
Mezarın etrafına kurulan stantlarda Adana'nın meşhur acılı ütü tostu yapılırken çay ocağı da kuruldu.
Anmaya Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken kişiler de katıldı. Sanatçının hayranları bu kişilerle fotoğraf çektirdi.
Gürses'e benzeyen kişiler arasında yer alan ses sanatçısı Mehmet Özkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanlar çift yaratılmış. İnsanlar bizi gördükçe Müslüm Baba'yı hatırlıyor. Unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.