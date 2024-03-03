TMMOB: Bir yılda 1860 işçi hayatını kaybetti

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 3 Mart İş Cinayetleri Mücadele Gününde İzmit Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Mehmet Ali Elma “3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da kömür ocağında meydana gelen ve 263 emekçinin hayatını kaybettiği grizu patlamasının üzerinden 32 yıl geçti. Yine madenlerde, inşaatlarda, tarımda, ormanda, kimya sanayinde, taşımacılıkta, tersanelerde, ticaret ve büro işyerlerinde iş cinayetlerini, işçi ölümlerini, katliamları konuşuyoruz. “ dedi.

800 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Elma açıklamasının devamında Erzincan’da altın madeninde yaşanan faciaya değinerek, “yıllardır rutin değişmiyor. Her gün 5 emekçiyi iş cinayetlerinde kaybediyoruz. 2023 yılında 3 Mart tarihinden bu yana 1 860 emekçi hayatını kaybetti.” dedi.

TCK’YA EKLENMELİDİR

Ölmek değil yaşamak istiyoruz diyen Elma, taleplerini şu şekilde dile getirdi. “ İş sağlığı ve güvenliği öncelikli olmalıdır. İş cinayetleri ve meslek hastalıkları tamamen önlenebilir. Türk Ceza Kanununa iş cinayetleri konusunda doğrudan hükümler içeren maddeler eklenmelidir.”