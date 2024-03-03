Yola atlayan 4 yaşındaki çocuğa araç çarptı

İnönü Mahallesi 7005. Sokak’ta meydana gelen kazada 4 yaşındaki Ü.E. isimli çocuk, koşarak yola atladığı esnada E.U. idaresindeki 41 EU 980 plakalı Dacia marka SUV tipi araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.