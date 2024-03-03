Emekliye ek zam yapılacak mı? O tarihe dikkat!

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı memur emeklisinin zammıyla eşitlendi.

Böylece tüm emeklilerin maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyelerinin ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildiği duyurdu.

Açıklanan zamlar yüksek enflasyonun altında ezilirken emekliler hayal kırıklığına uğradı.

Yapılan hesaplamalara göre, bayram ikramiyelerinin 2018'deki seviyesini koruması için 10 bin 609 TL olması gerektiği ortaya çıktı.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ise emekliye ek zam iddiaları gündeme gelmeye başlandı.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, 31 Mart yerel seçimlerden önce iktidarın zam kozunu kullanması için son tarihin 17 Mart olduğunu vurguladı.

Yerel seçimler öncesi son maaşların 17 Mart tarihinde ödeneceğini belirten Çetingüleç'e göre, Erdoğan'ın son açıklaması emekliye seyyanen zam seçeneğini ortadan kaldırdı.

Emekliye 2018’den bu yana yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin TBMM’den 3 bin lira olarak geçtiğini anımsatan Çetingüleç, “Ancak iktidarın 'şapkadan tavşan çıkarma' yeteneğini göz ardı etmemek gerekiyor” dedi.

Emekli maaşlarının kaderinin anketlere bağlı olduğu yorumunda bulunan Çetingüleç, şunları kaydetti:

"Geriye ek zam seçeneği kalıyor. Bakalım onu nasıl yapacaklar veya yapacaklar mı? Devleti yönetenler de açıkça itiraf etti ki, 10 bin liralık emekli maaşı yeterli değil. Önce Cumhurbaşkanı, sonra koalisyon ortağı Devlet Bahçeli emeklilerin zor durumda olduğunu kabul etti. İki açıklama arasında fark var:

Cumhurbaşkanı "daha fazla çalışıp daha çok gelir elde ettikten sonra emeklilere hak ettiği kazancı vereceklerini" söylüyor ve "sabır' istiyor.

Devlet Bey'in açıklamasına gelince... "Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir. Gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır..."

Devlet Bey'i yakından tanıyanlar "Bir bildiği vardır" diyor.

Ama...

Bu "cömert" zam ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı yok.

Seçimden önce mi, sonra mı? Emeklinin öfkesi gizli anketlere yansımış durumda. İktidar emeklilerden aldığı oyların eridiğini görüyor. Buna karşı ne yapacağı 14 gün içerisinde - 17 Mart'a kadar- belli olacak."

Kaynak: Haber Merkezi