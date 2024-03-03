Zamlı ikramiyeler ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. İkramiyeler için süreçte iki aşama kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylayacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Peki ödemeler ne zaman yapılacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz konuyla ilgili detayları CNN Türk canlı yayınında açıkladı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Mart ayının sonuna kadar emekli maaşı ile ilgili başvuru yapıp emekli maaşı alan herkes alacak. 3 bin TL’ye yükseltilmiş oldu. Geçmiş dönemde emekli olup da şu anda emekli maaşı alan herkes alacak. Bir Meclis süreci vardı bu süreçten geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalayacak, Resmi Gazete’de yayımlandığı zaman bunlar hesaplara yatacak.

Şu anda bununla ilgili Meclis tatile girdiğinden kaynaklı, 10 Nisan’da da Ramazan Bayramı olduğu için geçmiş dönemlerdeki ikramiyelerin ödenme tarihleri hep bayramın 1 hafta öncesinde emekli tahsis numarasının son hanesine göre hem SSK hem Bağkur hem Emekli Sandığı’ndan emekli olan herkese yattığını gözlemliyoruz.

Yasal düzenleme 3 bin TL olduğundan ötürü hem Ramazan Bayramı’nda hem Kurban Bayramı’nda 3’er bin TL’den 6 bin TL olarak ayrı ayrı oranda yatacağını biliyoruz.

KİRA BEYANNAMESİNDE SÜREÇ BAŞLADI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde 4.5 milyon kiralık mesken ve iş yeri ile alakalı bir inceleme süreci başladı. TÜİK üzerinden istatistiki veriler devamında nüfus idaresi üzerinden kontroller, geçmiş dönemde beyan verilmiş mi verilmemiş mi diye Maliye Bakanlığı bir inceleme sürecine girdi.

5 yıl geriye dönük olarak incelemeler yapılabilir. Bununla ilgili Bakan Şimşek 'vergiyi tabana yayacağız' demişti. Geçmiş dönemde sizin bir kira geliriniz var bununla ilgili detaylı incelemeler başladı. Birisi de kira gelir beyannamesi. Hem kiracılara hem mal sahiplerine bu dönemle ilgili mesajlar geliyor.

İSTİSNA TUTARI NE KADAR?

Yasa koyucu her sene istisna tutarını yeniden değerleme oranında artırıyor. Bu seneki istisna tutarımız yıllık 12 aylık kira geliriniz sizin meskende 21 bin TL, iş yerlerinde 150 bin TL. 21 bin TL’yi 12’ye böldüğünüz zaman 1750 TL ve üzerinde kira geliriniz varsa beyanname verme durumunuz var.

SÜRE NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Ne zamana kadar ödenecek? 1 Mart ise 1 Nisan arasında ödeniyor. Mart ve Temmuz ayında iki eşit taksitle ödenme imkanı var.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİYOR?

Yasa koyucu bununla ilgili kolaylık getirdi. İnternet üzerinden hazır beyan sistemi var. GİB bünyesinde kurulmuş. Toplasanız 3-4 dakika sürüyor internetten herkes yapabilir. Vergi dairesinde de yapılabilir. İlgili memur arkadaşlar destek olabiliyor."

Kaynak: Milliyet