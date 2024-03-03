Levent ve Sevilay hayatlarını birleştirdi

Körfez Belediyesi personelleri; Levent Seydanlıoğlu ve Selinay Altun, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt kıyarken, şahitliklerini; AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Serkan Yeğnidemir, Ebru Pınar Gelmez, Hilal Gelmez, Berfin Altun, Ayşenur Demir, Harun Şen yaptı.

NİKAH HEDİYESİ; TÜRK BAYRAĞI

Çiftin nikahını kıyan Başkan Şener Söğüt, genç çifte bir ömür mutluluklar dilerken, çiftin nikah cüzdanını AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan takdim etti. Okudan, “Hem gelin hem de damat tanıdık. Ama ben yine de nikah defterini Selinay’a veriyorum; Biliyorum ki yarın öbür gün lazım olsa yerini unutmaz” dedi. Başkan Söğüt de çifte Türk bayrağı takdim etti. Nikah sonrasında da günün anısına ailelerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Bülten