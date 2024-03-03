İDEBİR Filistinlilere iftar yardımı yapacak

İnsani Değerleri Birleştirme ve Yükseltme Derneği (İDEBİR) Başkanı Mehmet Zeki Canşi, Filistin'e iftar desteği bulunacağını duyurdu. Canşi, yardımda bulunmak isteyenler için kişi başı iftar yemeği ücretinin 150 TL olduğunu açıkladı.
YARDIMDA BULUNMAK İSTEYENLER İÇİN HESAP BİLGİLERİ
TR560006400000124003315731
Ayşegül Bakal Topçu
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.