Karamürselbey SK final grubuna kaldı

TURGUT TAŞÇI VE SPORCULARININ ÇOK BÜYÜK BAŞARISI
Ligde son maçında sahasında İstanbul Bersa’yı konuk eden Karamürselbey SK, bu maçı kazanıp ikinci sıradaki Akhisar Belediyespor’un da deplasmanda Nadir Gold İstanbul Basketbol’a yenilmesini bekleyecekti. Karamürselbey, ilk periyotunu 30-27 geride bitirdiği maçta Bersa’yı rahat üçüncü ve dördüncü çeyrekteki etkili oyunu ile 78-67 mağlup etti. Akhisar Belediyespor’un da de plasmanda yenilmesiyle grubunu ikinci sırada bitirdi, direkt final grubuna kaldı. Teknik Sorumlu Turgut Taşçı, sporcularıyla gurur duyduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.