Karamürselbey SK final grubuna kaldı

TURGUT TAŞÇI VE SPORCULARININ ÇOK BÜYÜK BAŞARISI

Ligde son maçında sahasında İstanbul Bersa’yı konuk eden Karamürselbey SK, bu maçı kazanıp ikinci sıradaki Akhisar Belediyespor’un da deplasmanda Nadir Gold İstanbul Basketbol’a yenilmesini bekleyecekti. Karamürselbey, ilk periyotunu 30-27 geride bitirdiği maçta Bersa’yı rahat üçüncü ve dördüncü çeyrekteki etkili oyunu ile 78-67 mağlup etti. Akhisar Belediyespor’un da de plasmanda yenilmesiyle grubunu ikinci sırada bitirdi, direkt final grubuna kaldı. Teknik Sorumlu Turgut Taşçı, sporcularıyla gurur duyduğunu söyledi.