Derincespor’da güzel futbol, farklı galibiyet

DERİNCESPOR İYİ BAŞLADI

Eray Birniçan, Tarık Mayhoş (Hüseyin Karabey), Canberk Ömer, Alpay Çelebi, Furkan Şeker, Fatih Cerlek, Alperen Pak, Ömer Faruk Çalışkan, Berat Ali Genç, Melik Derin, Ege Özkayımoğlu on biri ile sahaya çıktı. Maçın 30.dakikasında sakatlanan sağ bek Tarık Mayhoş’un yerine Hüseyin Karabey oyuna girdi. Maça çok hızlı başlayan Derincespor, 9.dakikada penaltı kazandı. Melik Derin’in ortasında Eyüpcan topu elle kesti. Penaltıyı Alperen Pak kullandı, topu filelere gönderdi. Derincespor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARIDA FARKA GİTTİ

Geçen hafta takımın başına geçen, ilk karşılaşmasında Karaman FK deplasmanında iyi oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybeden Derincespor, cumartesi günü sahasında ligde 5.sırada bulunan Ispartaspor’u konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip, ikinci yarıda 51.dakikada Ege Özkayımoğlu, 63.dakikada Ömer Faruk Çalışkan’ın attığı gollerle farkı arttırdı, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Temsilcimiz, 6 Mart Çarşamba günü İstanbul’da Arnavutköy ile karşılaşacak.

DERİNCESPOR- Sarı-Lacivertli ekip, sahasında Ispartaspor’u 3-0 yendi, çok önemli bir galibiyet aldı, çok büyük sevinç yaşadı.

PENALTI GOLÜ- Derincespor, maçın hemen başından Alperen Pak’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

EGE ÖZKAYIMOĞLU- Ara transferde takıma katılan genç oyuncu, ikinci golü attı.

2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

HAFTANIN MAÇLARI

6 MART ÇARŞAMBA

14.00 Iğdır-Denizlispor

14.00 İnegölspor-Düzcespor

14.00 Arnavutköy Bel-Derincespor

14.00 Somaspor-Menemen FK

14.00 Kastamonu-Sarıyer

14.00 Isparta 32 Spor-Amed Sportif

14.00 Erzincanspor-İskenderunspor

14.00 Etimesgut-Uşakspor

14.00 Fethiyespor-Aksarayspor