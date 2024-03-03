Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Derincespor’da güzel futbol, farklı galibiyet

ABONE OL Google News Sayfamız

Haftaya düşme hattında giren Derincespor, sahasında konuk ettiği Ispartaspor’u 3-0 gibi net skorla yendi, umutlarını devam ettirdi. Sarı-Lacivertli ekip, düşme hattının üzeri ile puan farkını bir maç eksiğiyle ikiye indirdi.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Derincespor’da güzel futbol, farklı galibiyet mask
Derincespor’da güzel futbol, farklı galibiyet
Derincespor’da güzel futbol, farklı galibiyet
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

DERİNCESPOR İYİ BAŞLADI

Eray Birniçan, Tarık Mayhoş (Hüseyin Karabey), Canberk Ömer, Alpay Çelebi, Furkan Şeker, Fatih Cerlek, Alperen Pak, Ömer Faruk Çalışkan, Berat Ali Genç, Melik Derin, Ege Özkayımoğlu on biri ile sahaya çıktı. Maçın 30.dakikasında sakatlanan sağ bek Tarık Mayhoş’un yerine Hüseyin Karabey oyuna girdi. Maça çok hızlı başlayan Derincespor, 9.dakikada penaltı kazandı. Melik Derin’in ortasında Eyüpcan topu elle kesti. Penaltıyı Alperen Pak kullandı, topu filelere gönderdi. Derincespor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARIDA FARKA GİTTİ

Geçen hafta takımın başına geçen, ilk karşılaşmasında Karaman FK deplasmanında iyi oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybeden Derincespor, cumartesi günü sahasında ligde 5.sırada bulunan Ispartaspor’u konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip, ikinci yarıda 51.dakikada Ege Özkayımoğlu, 63.dakikada Ömer Faruk Çalışkan’ın attığı gollerle farkı arttırdı, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Temsilcimiz, 6 Mart Çarşamba günü İstanbul’da Arnavutköy ile karşılaşacak.

Derincespor’da güzel futbol, farklı galibiyet

DERİNCESPOR- Sarı-Lacivertli ekip, sahasında Ispartaspor’u 3-0 yendi, çok önemli bir galibiyet aldı, çok büyük sevinç yaşadı.

Derincespor’da güzel futbol, farklı galibiyet

PENALTI GOLÜ- Derincespor, maçın hemen başından Alperen Pak’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Derincespor’da güzel futbol, farklı galibiyet

EGE ÖZKAYIMOĞLU- Ara transferde takıma katılan genç oyuncu, ikinci golü attı.

 

 

 

2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

26

16

8

2

50

18

56

2.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

26

16

7

3

41

17

55

3.GMG KASTAMONUSPOR

26

16

7

3

44

22

55

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

27

15

7

5

39

21

52

5.ISPARTA 32 SPOR

27

15

1

11

33

31

46

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

26

14

3

9

48

35

45

7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

27

13

6

8

42

34

45

8.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

27

10

8

9

31

31

38

9.İNEGÖLSPOR

26

10

7

9

37

32

37

10.SOMASPOR

26

10

7

9

30

30

37

11. 68 AKSARAY BELEDİYE

27

9

8

10

20

20

35

12.FETHİYESPOR

26

7

11

8

30

33

32

13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

27

9

4

14

16

26

31

14.SARIYER

27

7

7

13

33

40

28

15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

27

6

9

12

30

47

27

16.BELEDİYE DERİNCE SPOR

26

6

7

13

24

28

25

17.ARNAVUTKÖY BLD.

27

5

9

13

30

36

24

18.DENİZLİSPOR

27

5

6

16

24

41

21

19.UŞAK SPOR A.Ş.

26

1

2

23

10

70

5

 

HAFTANIN MAÇLARI

6 MART ÇARŞAMBA

14.00 Iğdır-Denizlispor

14.00 İnegölspor-Düzcespor

14.00 Arnavutköy Bel-Derincespor

14.00 Somaspor-Menemen FK

14.00 Kastamonu-Sarıyer

14.00 Isparta 32 Spor-Amed Sportif

14.00 Erzincanspor-İskenderunspor

14.00 Etimesgut-Uşakspor

14.00 Fethiyespor-Aksarayspor

 

# hafta, İstanbul

03 Mar 2024 - 15:13 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.268.961 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Cihat son anda kadrodan çıkartıldı mask
Cihat son anda kadrodan çıkartıldı
Tuğçe’den bronz madalya mask
Tuğçe’den bronz madalya
Derincespor’da güzel futbol, farklı galibiyet mask
Derincespor’da güzel futbol, farklı galibiyet
Karamürselbey SK final grubuna kaldı mask
Karamürselbey SK final grubuna kaldı
Arda Turan’ı ‘Seçil Erzan’ tezahüratları çılgına döndürdü: Tribünlere küfür etti mask
Arda Turan’ı ‘Seçil Erzan’ tezahüratları çılgına döndürdü: Tribünlere küfür etti
Kağıtspor, Iğdır’ı rahat geçti mask
Kağıtspor, Iğdır’ı rahat geçti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL