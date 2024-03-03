Tuğçe’den bronz madalya

PARİS OLİMPİYATLARINA PUAN VEREN TURNUVA

Daha önceki yıllarda ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda temsil eden Kağıtspor judocusu Tuğçe Beder, en büyük hedefi bu kez 2024 Paris Olimpiyatları’na katılmak. Özbekistan Taşkent şehrinde düzenlenen, Paris 2024 Olimpiyatlarına puan veren Taşkent Grand Slam Turnuvası’nda -48 kg’da mücadele eden milli judocumuz Tuğçe Beder, bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kaynak: Spor servisi