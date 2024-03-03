Cihat son anda kadrodan çıkartıldı

MAÇ SABAHI RAHATSIZLANDI
Zorlu deplasmanda oynaması beklenen Yusuf Cihat Çelik, gribal enfeksiyon nedeniyle ilk 11’den çıkarıldı. Deneyimli orta saha oyuncusu maç sabahı kendisini iyi hissetmeyince Teknik Direktör Mustafa Gürsel orta sahayı Kharavashili ve Amaral ikilisinden oluşturdu. Cihat bu sezon 23’ü ilk 11 olmak üzere 25 maçta görev yaptı, 3 gole imza attı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.