Ünlü şarkıcıyı “Ben mehdiyim evlen benimle” diye tehdit eden sapık...

"Mehdi" olduğunu iddia eden bir kişi, şarkıcı Derya Uluğ’un evinin önüne gitti.

Israrlı şekilde tacizlerini sürdüren şüphelinin "Sevgilinden ayrıl, evlenelim" diyerek ortalığı ayağı kaldırdığı öğrenildi. Bir kişinin sosyal medya hesabından sanatçı Derya Uluğ'a sürekli mesaj atıp onu rahatsız ettiği iddia edilmişti. Aşık olduğunu, evlenmek istediğini ve onunla ilişki yürütebilecek özgüvene sahip olduğunu söylediği belirtilmişti. Hatta sevgilisi Asil Gök'ten de ayrılmasını istediği iddialar arasındaydı. "Ben mehdiyim. Derya Uluğ'dan ayrıl" diyerek tehdit ettiği öğrenilirken, şarkıcı şikayet edeceğini söylese de tacizlerin ardı arkası kesilmediği ortaya çıktı.

Derya Uluğ onu engellese de sahte hesaplarla taciz devam ettiği belirtildi. Buna göre şüpheli tacizin boyutlarını ünlü sanatçının evinin önüne gelme noktasına kadar taşıdı.

İddialara göre güvenlik girişini engelleyince tehditler savurdu. Site güvenliği ile tacizci arasında arbede yaşandı. Derya Uluğ'un konudan haberi olunca hemen polise haber verdi.

Polis olay yerine geldi ve şüpheliyi gözaltına aldı. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: NTV