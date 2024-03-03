Altında yeni moda! 22 ayarın yerini o aldı

Takı altında ise fiyatların artması üzerine 22 ayar artık yerini 8 ayara bırakmış durumda.
8 AYAR ALTINA RABET ÇOK
Altın fiyatları artı. Takılarda 22 ayarın yerini 8 ayar aldı. Kanal D Haber'e konuşan kuyumcu, "8 ayar bilezik 6 bin 500, 14 ayar bilezik 13 bin, 22 ayar bilezik ise 30 bin lira civarında. Haliyle daha gösterişli, daha ucuz olsun istedikleri için 8 ayara daha çok tercih var" dedi.
BÜTÇEYE GÖRE AYAR
Parasını boşta tutmak istemeyenler, parasına göre ayar alıyor. Yatırım için gram ve çeyrek altından vaz geçmeyenler de çok.
Kaynak: Kanal D
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.