Altında yeni moda! 22 ayarın yerini o aldı

Takı altında ise fiyatların artması üzerine 22 ayar artık yerini 8 ayara bırakmış durumda.

8 AYAR ALTINA RABET ÇOK

Altın fiyatları artı. Takılarda 22 ayarın yerini 8 ayar aldı. Kanal D Haber'e konuşan kuyumcu, "8 ayar bilezik 6 bin 500, 14 ayar bilezik 13 bin, 22 ayar bilezik ise 30 bin lira civarında. Haliyle daha gösterişli, daha ucuz olsun istedikleri için 8 ayara daha çok tercih var" dedi.

BÜTÇEYE GÖRE AYAR

Parasını boşta tutmak istemeyenler, parasına göre ayar alıyor. Yatırım için gram ve çeyrek altından vaz geçmeyenler de çok.

Kaynak: Kanal D