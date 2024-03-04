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GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAK

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DZ.İK.MRK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

 

4 KISIM PATATES, KURU SOĞAN, LİMON, YEŞİL SALATA VE MAYDANOZ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/247195

1-İdarenin

a) Adı:DZ.İK.MRK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi:Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı 41650 GÖLCÜK/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası:2624141129 - 2624147943

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:4 KISIM PATATES, KURU SOĞAN, LİMON, YEŞİL SALATA VE MAYDANOZ

b) Niteliği, türü ve miktarı:4 Kısım Patates, Kuru Soğan, Limon, Yeşil Salata ve Maydanoz Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı Gölcük/KOCAELİ

ç) Süresi/teslim tarihi:İşin süresi, sözleşme imzalandıktan sonra; 1’inci Kısım Patates, 01 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 Tarihleri Arasında, 2’nci Kısım Kuru Soğan, 01 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 Tarihleri Arasında, 3’üncü Kısım Limon, 01 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 Tarihleri Arasında, 4’üncü Kısım Yeşil Salata, 01 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 Tarihleri Arasında, Maydanoz, 01 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 Tarihleri Arasında, teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi:01 Temmuz 2024 tarihi itibariyle işe başlanacaktır.

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:26.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı İhale Salonu Gölcük / KOCAELİ

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No ILN01994575

04 Mar 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

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