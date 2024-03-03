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EMADDER İzmit'te eylem yaptı "Bir gecede 17 yaş yaşlandık"

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Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Kocaeli Temsilciliği İzmit'te yaptığı eylemde  EYT'yi 1 günle kaçıran çalışanlar için kademeli emeklilik düzenlemesini istedi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
EMADDER İzmit'te eylem yaptı "Bir gecede 17 yaş yaşlandık" mask
EMADDER İzmit'te eylem yaptı "Bir gecede 17 yaş yaşlandık"
EMADDER İzmit'te eylem yaptı "Bir gecede 17 yaş yaşlandık"
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EMADDER   İzmit  Kent Meydanı’nda yaptığı eylemde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların mağdur edildiğini dile getirdi. Eyleme  CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, EMADDER Yöneticisi Aykut Uğurlu, EMADDER Derneği kurucu üyelerinden Çoşkun Şatır, EMADDER Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Azize Daler, farklı şehirlerin il temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

EMADDER İzmit'te eylem yaptı

HAKLARINIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Eylemde  söz alan  CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, “Bir insan eğer bir iş yerinde girip artık o emekliliği hak etmiştir. Sizin her zaman mücadelenizi sürdürmenizi ve hakkınızı aramanızı istiyorum. Bu sürecin takipçisi olacağım. Bizim telefonlarımız, sosyal medyalarımız her zaman açık. Yaşasın emekliler, yaşasın hakkını arayanlar. Hepinizin haklarını aramaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

EMADDER İzmit'te eylem yaptı

KADINLARDA 20 YIL MAĞDURİYET

Eylemde basın  açıklamasını okuyan EMADDER Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Azize Daler  “3 Mart 2023 tarihinde yeniden düzenlenen EYT yasası, tüm çalışanlar için adil bir emeklilik düzenlemesi yerine, sadece 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde SGK girişli çalışanları kapsayan bir düzenleme olarak hayata geçmiştir. Bu yasa ile söz konusu tarihten sadece bir gün, bir ay, birkaç yıl sonrası sisteme giren çalışanlar, bu yasadan faydalanan akranları ile benzer ve hatta daha fazla prim gününe sahip olmalarına rağmen emekliliğe ulaşmalarında kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 17 gibi bir fark ile mağduriyet oluşmuştur. İnsan ömrünün 1/4 lük süresi olan bu fark anayasanın eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır." dedi

EMADDER İzmit'te eylem yaptı

HAKLARIMIZI KAVUŞANA KADAR BURADA OLACAĞIZ

Daler: "2000'lerin aslında amacı ne erken emekli olmak, ne de EYT kapsamına dahil olmaktır. Bizleri yaralayan aynı ülke vatandaşı olduğumuz akranlarımızla, benzer ve hatta daha fazla primle 2. sınıf vatandaş olarak hissetmemizi sağlamıştır, bu adaletsizliktir. Daha 10 aylık bir dernek olarak 21 Ocak‘ta İstanbul Kartal'da 15 bin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz 2. mitingimizin ardından tüm illerimizde basın açıklamaları ile bu adaletsizliği duyurmaya devam ediyoruz. Bu adaletsizlik son bulana kadar da çığ gibi büyümeye devam edeceğiz. Bizleri yok sayamazsınız, buradayız ve haklarımıza kavuşana kadar da burada olacağız." ifadelerini kullandı.

EMADDER İzmit'te eylem yaptı

17 SENE YAŞLANDIK

Aler açıklamasının devamında "Biz 3 Mart tarihinden sonra neler yaşadık, neler hissettik herkes duysun bilsin. Bizden küçüklerin emekli olmalarına şahit olduk. 2.sınıf vatandaş muamelesi gördük. 'Sana EYT vurmadı mı” sözlerine maruz kaldık. 'Çalışın, bize bakın' aşağılanmalarına maruz kaldık. 'Üzülmeyin, siz de emekli olursunuz' sözlerine maruz kaldık. 'Siz çalışın, primlerinizle bizim maaşlarımızı ödeyin' sözlerine maruz kaldık. O gün; bir gecede, 17 sene yaşlandık, hayatımızın 17 yılı yok sayıldı. Severek gittiğimiz işimize giderken, emeklerimizin boşa sayıldığını hissedip ayaklarımız geri gitti. Ülkemizde kendimizi yok hükmünde ve dışlanmış ve ikinci sınıf vatandaş hissettik. İş yerlerimizde çalışma barışımız, huzurumuz bozuldu." şeklinde konuştu

# sosyal, İstanbul, HER, Kocaeli, İzmit, çalışma, Ocak

03 Mar 2024 - 15:51 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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