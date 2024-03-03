Genç Parti seçim kararını açıkladı

Genç Parti, yerel seçimlerde CHP’yi destekleyeceklerini açıkladı. Partinin X hesabından yapılan açıklamada, “Genç Parti olarak, Sayın Özel’in ayrım gözetmeksiniz tüm demokratları davet ettiği Türkiye İttifakı çağrısını olumlu karşıladığımızı ve 31 Mart yerel seçimlerinde tüm seçim çevrelerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adaylarını destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” dendi.
CHP de bu tweet’i alıntılayarak şu açıklamayı yaptı: “Genç Parti Genel Başkan Vekili Sayın Burçin Şahindur’a, yönetimine ve Genç Partililere Türkiye İttifakı’na verdiği destek için teşekkür ediyoruz. 31 Mart’ta Türkiye İttifakı kazanacak!”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.