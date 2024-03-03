Darıca mağlup

SİVAS DEPLASMANINDAR ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Geçen hafta sahasında Osmaniye FK’yı 1-0 yenen Darıca GB, bir az olsun rahatlamıştı. Sarı-Yeşilli ekip, Pazar günü de zorlu Sivas deplasmanında düşme hattında bulunan 4 Eylül’e konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta Darıca GB, 77’de yediği gole cevap veremedi, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz, bir maç fazlasıyla 19 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Darıca GB, bu hafta evinde Fatsa Belediyespor’u konuk edecek.

Kaynak: Spor servisi