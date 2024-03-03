Darıca mağlup

SİVAS DEPLASMANINDAR ELİ BOŞ DÖNÜYOR
Geçen hafta sahasında Osmaniye FK’yı 1-0 yenen Darıca GB, bir az olsun rahatlamıştı. Sarı-Yeşilli ekip, Pazar günü de zorlu Sivas deplasmanında düşme hattında bulunan 4 Eylül’e konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta Darıca GB, 77’de yediği gole cevap veremedi, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz, bir maç fazlasıyla 19 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Darıca GB, bu hafta evinde Fatsa Belediyespor’u konuk edecek.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.