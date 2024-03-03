Teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabı X'ten, kentte terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Tekbıyıkoğlu, açıklamasında, "Geçmişin kötü hatıralarını temizlemeye devam ediyoruz. Ovacık ilçesi Ahpanos Vadisi'nde jandarmamızca yapılan operasyonda geçmişte terör örgütünce kullanılan 6 sığınak içindeki malzemelerle beraber imha edildi." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.