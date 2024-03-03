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Gölcükspor şokta

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BAL 2.Grup’ta kümede kalma mücadelesi yapan Gölcükspor, Pazar günü sahasında İstanbul İFA Spor’u konuk etti. Kırmızı-Siyahlı ekip, rakibine 3-0 mağlup oldu, beklenmedik bir yenilgi aldı.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Gölcükspor şokta mask
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İSTANBUL İFA SPOR’A MAĞLUP

Ligin ikinci yarısı öncesinde teknik direktör değişimine giden, takımın başına Ömer Faruk Uzuner’i getiren Gölcükspor, çok iyi başlangıç yapmıştı. İlk 4 maçından 10 puan toplayan, il sıralamasında ikinci sıraya yükselen Gölcükspor, Pazar günü sahasında İstanbul İFA Spor ile karşılaştı. 41.dakikada Doğukan Borak’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda 53 ve 90’da kalesinde iki gol daha gören temsilcimiz, maçtan 3-0 mağlup ayrıldı, çok büyük şok yaşadı.

Gölcükspor şokta

# İstanbul

03 Mar 2024 - 16:27 Kocaeli/ Gölcük- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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