Gölcükspor şokta

İSTANBUL İFA SPOR’A MAĞLUP
Ligin ikinci yarısı öncesinde teknik direktör değişimine giden, takımın başına Ömer Faruk Uzuner’i getiren Gölcükspor, çok iyi başlangıç yapmıştı. İlk 4 maçından 10 puan toplayan, il sıralamasında ikinci sıraya yükselen Gölcükspor, Pazar günü sahasında İstanbul İFA Spor ile karşılaştı. 41.dakikada Doğukan Borak’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda 53 ve 90’da kalesinde iki gol daha gören temsilcimiz, maçtan 3-0 mağlup ayrıldı, çok büyük şok yaşadı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.