03 Mar 2024 - 16:37 - Spor

Kullarspor’dan gol şov

BAL’da bu sezon zirve yarışından erken kopan, tek hedefi ligde kalmak olan Kullarspor, ligin ikinci yarısına çok iyi başlamadı. Sahasında Gölcükspor yenilgisi ile il sıralamasındaki avantajını rakibine kaptıran Kırmızı-Siyahlı ekip, pazar günü sahasında konuk ettiği ligin zayıf takımı Babaeskispor’u 7-1 gibi farklı skorla mağlup etti.