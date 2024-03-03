Kullarspor’dan gol şov

AYKUT ASLAN’DAN İKİ GOL
Geçen hafta deplasmanda İFA Spor karşısında 90+5’de yediği golle galibiyeti kaçıran, maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Kullarspor, bu kez sahasında farklı skorla kazandı. Kırmızı-Siyahlı ekip, son sırada bulunan Babaeskispor’u Aykut Aslan’ın iki gol attığı maçta 7-1 mağlup etti. Kullarspor’un diğer gollerini Yiğit Kerem (2), Kaan Bekçi, Bünyamin Küçükosman ve Oğuzhan attı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.