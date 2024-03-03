Ünlü oyuncunun acı günü

Oyuncu Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen, hayata veda etti.
"MELEK ANNEM"
Acı haberi; "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" sözleriyle duyuran Birand Tunca; "Melek annem Yasemin Sözen... Cenazemiz, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.