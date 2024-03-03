Diliskelesi, Gökhan Top ile ilk maçında galip

LÜLEBURGAZ KARŞISINDA İLK YARIDA 10 KİŞİ KALDI
Geçen hafta sahasında Feriköyspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra teknik direktör değişimine giden Diliskelesispor, daha önce Maşukiyespor ve Arslanbey Organize Sanayispor’u çalıştıran Gökhan Top ile anlaştı. Gökhan Top, ilk maçında Lüleburgaz deplasmanında takımı 1-0 galip iken 44.dakikada İbrahim Arda’nın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Diliskelesispor, 43.dakikada penaltıdan yediği golle devreyi 1-1 tamamladı. İkinci yarıya 10 kişi başlayan Diliskelesispor, 59’da Yusuf Kaan’ın golüyle 2-1 öne geçti. 65’de Emre Aktaş skoru belirledi, temsilcimiz sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.