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03 Mar 2024 - 18:18- Siyaset G:

Zafer Mutlu: Ekmek davası bizim için kutsal

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Seçim çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu gazetemize yaptığı ziyarette, “Ekmek davası bizim için kutsaldır, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Belediye işçimiz ve memurumuz için yüzde 25 zam planladık” dedi.

Muhammet Emin Can
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Zafer Mutlu: Ekmek davası bizim için kutsal
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 BAŞİSKELE’DE İYİ PARTİ İLE BERABERİZ

31 Mart seçimleri için saha çalışmalarına devam eden Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, gazetemizi ziyaret etti. Saadet Partisi Başiskele Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gürsoy, Başiskele Belediye Meclis Üyesi Adayı Ali Gencer, Başiskele Belediyesi Kontenjan 1. Sıra Meclis Üyesi Adayı Murat Uzar ile birlikte ziyarete gelen Mutlu, Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut’a açıklamalarda bulundu. Seçim çalışmalarından bahseden Zafer Mutlu, “20 bin haneye girdik, hanımlarımız kapı kapı geziyor, biz de sürekli sahadayız. Başiskele’de İYİ Parti ile beraberiz ve bu bir heyecan oluşturdu. Her geçen gün teveccüh artıyor” dedi.

NE OLDU BU ARKADAŞLARA BİLMİYORUZ

CHP’nin Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesi süreci hakkında olaya müdahil olduğu iddialarına yanıt veren Mutlu, “Bizim düsturumuzda böyle bir şey olamaz. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz. Son ana kadar da görüştük ama ne oldu bu arkadaşlara bilmiyoruz. Biz meclis üyeliğinde 1 numarayı vermemişiz ondan olmuş. Hayırlısı olsun. 2019’da İYİ Parti çatısı altında CHP’nin adayı vardı, ciddi bir seçim çalışması yaptı ama yüzde 8 bandında oy aldı. Bu seçimde de farklı bir şey olmayacak. Seçmen mevcut başkan ile en yakın aday arasında tercih yapar. Zafer Mutlu da bu isim. Gece 24.00’e kadar sahadayız.” ifadelerini kullandı.

Zafer Mutlu: Ekmek davası bizim için kutsal

COĞRAFYAMIZI KAYBETMEDEN ÇALIŞACAĞIZ

Seçimde kazanan taraf olması halinde yapacaklarından bahseden Mutlu şunları söyledi: “Başiskele en göç alan bölge, bugün nüfusu yaklaşık 125 bin. Derince ve İzmit’te coğrafyayı kaybettik ama Başiskele bunu yaşamamalı. Güzel coğrafyamızı kaybetmeden çalışacağız. Bir şehir merkezimiz yok. Bir banka şubemiz uzun yıllar yoktu, noter de zar zor geldi. Şehrin talihini değiştireceğiz. Ne gerekiyorsa ilçemize onu yapacağız. Demografik yapı değişiyor. Siteler bambaşka, köyler bambaşka bir dünya. Kaynaşmayı sağlayacağız. 37 mahallemizde öncelikli sorunun ulaşım olduğu söyleniyor. İnsanlarımız minibüs sorunu yaşıyor, raylı sistem için çalışacağız.

Zafer Mutlu: Ekmek davası bizim için kutsal

AKRABAYA İMTİYAZ OLMAYACAK

Cadde ve bulvarları birbirine bağlayacağız. Özellikle Karamürsel Caddemizi çekim merkezi haline getireceğiz. Kent kimliğini oluşturacağız. Sahil bölgemizde durumu ortada. İş giriş-çıkış saatinde trafik tıkanıyor. Küçük de olsa hastane gerekli. 5 liralık bir işi 15 liraya yaptırmayacağız. Eş, dost, akrabayı imtiyaz için yanımıza asla yaklaştırmayacağız. Başiskele için bir belediyenin yapması gereken ne varsa onu yapacağız. Ekmek davası bizim için kutsaldır, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Belediye işçimiz ve memurumuz için yüzde 25 zam planladık, ekonomi ortada. Milli Görüş dokunuşunu yapacağız.” 

 

# başkan, meclis, HER, seçim, parti, 31 Mart, Zam, İzmit

03 Mar 2024 - 18:18 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Khk'lı - Başkanım yüzde 25 az yüzde 50 yakışır zaten khk işçisi maaşları düşük kaldı. Büyükşehir khk çalışanları zam aldı ama biz khk'lı çalışanlar olarak bizler alamadık. Gerekeni yaparsan seviniriz..

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 03 Mart 18:32

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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