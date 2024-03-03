Darıca’da miting gibi açılış!

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında yaptığı konuşmada Darıca’nın dört bir yanını hizmetlerle donatmaya devam edeceklerini söyledi. Aşıroğlu Caddesi’nde büyük bir coşku ile gerçekleştirilen ve adeta miting havasında geçen açılışa Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, MHP Darıca İlçe Başkanı İlhan Yaşar, Büyük Birlik Partisi Darıca İlçe Başkanı Vedat Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan, meclis üyesi adayları, teşkilat mensupları ve yüzlerce kişi katıldı.

ŞAKAR: “DARICA’DA SEÇİMİ RAHAT KAZANACAĞIZ”

SKM açılış programının ilk konuşmasını AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar yaptı. Şakar, “Bizler 7 aydır teşkilatlarımızla Cumhur İttifak olarak sahalardayız. Şunun müjdesini çok net bir şekilde verebilirim ki; Darıca’da açık farkla Cumhur İttifakı adayımız kazanacaktır. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BIYIK: “DARICA’YI KALKINDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Darıca’yı dolu dolu hizmetlerle kalkındırmaya devam edeceklerini kaydeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı konuşmada “İktidar yürüyüşümüzde hizmetlerle dolu dolu geçen bu 5 yıla, yine hizmetlere ekleyeceğimiz yeni 5 yıl için seçim beyannamemizi açıkladık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere destekleri ile milletvekillerimizin destekleri ile ilçemizi ve mahallemizi kalkındıracağımız, yine daha güzel yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir süreç var. Bu süreç için şimdiye kadar gösterdiğiniz tüm destekler için şükranlarımı arz ediyorum. Osmangazi Mahallesi, Darıca’da çok ciddi oy aldığımız, hakikaten AK Parti’yi, Cumhurbaşkanımızı, Büyükşehir Belediye Başkanımızı hep bağrına basmış bir mahalledir. Bizler de hizmetlerimizle, yaptıklarımızla bu mahalleye olan vefa borcumuzu ödemek için geceli gündüzlü canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim bizi sizlere karşı utandırmasın. Sizlerin bizlere olan güvenini boş çıkarmadan daha çok çalışacağız” diye konuştu.

BÜYÜKAKIN: “ HER ZAMAN DARICALILAR BİZİ BAĞRINA BASTI”

Daha sonra sahneye çıkan ve selamlama konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Maşallah, Darıca her zamanki yerinde. Darıca’ya ne zaman gelsek, program yapsak, her zaman Darıcalılar bizi bağrına bastı. En güçlü şekilde desteğini hem milletvekilliği seçiminde hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de belediye seçiminde Darıca’dan gördük. Hepinizden Allah razı olsun, yokluğunuzu göstermesin. Biz de sizlere verdiğimiz sözü tutmak, sizleri mahcup etmemek, için gece-gündüz demeden var gücümüzle çalışma sözü verdik ve şimdiye kadar olduğu gibi elimizden geldiğince çalışıyoruz, durmuyoruz, yorulmuyoruz. ‘Tatil bizim de hakkımız’ demiyoruz birileri gibi. ‘Tatil bize yakışır’ diyorlar. Onlar konuşur, Cumhur İttifakı’nın belediyeleri yapar. Konuşmayla olsaydı, sosyal medyadan içerik paylaşmayla olsaydı bu işler, yoldaki karlar, basan seller sosyal medyadan paylaşım yapmayla temizleniyor olsaydı, o zaman bunların önüne kimse geçemezdi, efsane olurlardı. Çünkü yaptıkları tek bir şey var, sosyal medya belediyeciliği, algı belediyeciliği. Sadece ve sadece çalışınca oluyor. Çalışmayana Rabbim hiçbir şey nasip etmiyor. Tarlada emeği olmayanın, harmanda yüzü olmaz. Harmanda yüzleri yok, olmaması da gerekir. Ama bunları ben anlamıyorum. Her fırsatta bu milletin tüm değerlerini aşağılayan, alay eden, hor gören, hakir görenler ne hikmetse seçim zamanında beğenmedikleri insanların yanından da ayrılmıyorlar. Milletin boş laflara karnı tok. Milletin boş atıp dolu tutanlara itibar edeceği yok. Biz biliyoruz ki onlar verdikleri hiçbir sözü tutmadılar, bundan sonra da tutmayacaklar. Biz verdiğimiz tüm sözleri tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Biriz, beraberiz ve inşallah kazanacağız.”

YAMAN: “EN BÜYÜK DESTEK DARICA’DAN GELECEK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman konuştu. Yaman konuşmasında, “Kocaeli halkının yaşam standartlarını yükseltmek için gecesini gündüzüne katan ve Türkiye’de model belediyecilik yapan büyükşehir belediye başkanımı, AK Parti il başkanımı, belediye başkanımı, cumhur ittifakı ilçe başkanlarımı, meclis üyelerimi ve siz değerleri vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. 17 seçimdir siz ne dediyseniz başımız gözümüz üstüne. Biz sizin hizmetkarlarınız. Siz daha güzel yaşayın diye siyaset yapıyoruz. Bu aziz milleti hiç kandırmadık, aldatmadık. Ne dediysek onu yaptık. Onlar yalan söylüyorlar ama biz asla yalan söylemedik. Yerel seçimlerin çok güzel geçmesini, Sayın Cumhurbaşkanımıza Darıca’dan en büyük desteğin gelmesini bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

TALUS: “DARICA BİRİNCİ OLACAK”

Programda son konuşmayı AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus yaptı. Talus, “Bunlar hep alıştılar, mağdur edebiyatı yapacaklar. Biz işimize bakacağız. Darıca yeniliklerin ve ilklerin ilçesi oldu. Biz ilk seçim beyannamemizi burada açıkladık. Demek ki Darıca birinci olacak. Bu böyle gözüküyor” dedi. Yapılan konuşmaların ardından büyük bir coşku ile Osmangazi Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri SKM’nin içini gezerek vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Bülten