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03 Mar 2024 - 18:24- Siyaset G:

Özlü: Onlar boş konuşuyor biz proje konuşuyoruz

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Başiskele Belediye Başkanı ve Adayı Yasin Özlü, seçim beyannamesi açıklamasında muhalefeti eleştirerek, “Onlar boş boş konuşuyor, biz proje konuşuyoruz. Anlattığımız tüm vaatlerimizin projeleri hazır ve yapılmayı bekliyor” dedi.

Süriye Çatak Tek
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Özlü: Onlar boş konuşuyor biz proje konuşuyoruz mask
Özlü: Onlar boş konuşuyor biz proje konuşuyoruz
Özlü: Onlar boş konuşuyor biz proje konuşuyoruz
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Başiskele Belediye Başkanı ve Adayı Yasin Özlü, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde yeni dönem projelerini içeren seçim beyannamesini açıkladı. Beyanname açıklamasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Büyükşehir eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti eski il başkanları Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, Mehmet Ellibeş, Cumhur İttifakına bağlı partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Özlü: Onlar boş konuşuyor biz proje konuşuyoruz

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Özellikle gençlik kollarının büyük ilgi gösterdiği beyanname açıklamasına katılım yüksek oldu. Gençlerin sloganları eşliğinde sahneye çıkan Yasin Özlü, 2019 yılında seçildikten sonra Başiskele’ye hizmet ettiklerini belirtti. 5 yıl önceye göre daha güzel ve gelişmiş bir Büşiskele’de yaşadıklarını söyleyen Özlü, “Hesap verebilir bir yönetim anlayışını ortaya koyduk. Yönetim anlayışımız oturdu. Belediyedeki arkadaşlarımız liyakatli ve ehliyetli, hizmetlerimiz tıkır tıkır işliyor. Belediyenin konusu olsun olmasın vatandaşların her derdinde yanındayız. Yeni bir başlangıç için yola çıkıyoruz. Güzel işlerimizi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz.

Özlü: Onlar boş konuşuyor biz proje konuşuyoruz

BAŞİKELELİ EN GÜZELİNE LAYIK

Başiskele hizmetlerin en güzeline layık. Bunun için sürdürebilir en iyi projeleri yapacağız. Çocukları, gençlerin, yaşlıların, engellilerin ve Başiskele’de herkesin en güzeline layık olduğunu biliyoruz. Bu yolda yalnız yürümeyeceğiz. Cumhur İttifakı, Büyükşehir Belediye Başkanımız, bakanlarımız ve Başiskele’nin güzel insanları yine yanımızda. Başarmak için çok çalışmak Cumhurbaşkanımıza borcumuz ve sözümüz var. Başarmak için 365 gün 24 saat çalışmak bu millete boynumuzun borcudur.

HASTANE MİLLET BAHÇESİNİN İÇİNDE İNŞA EDİLECEK

Biz vaat değil proje üretiyoruz. Projelerimizin bazısını Büyükşehir. Bazılarını biz ve bazılarını kurumlarla ortak yapıyoruz. Hepsi projelendirilmiş ve hazır. Kimse proje konuşmuyor, boş boş konuşuyor. Biz proje konuşuyoruz. Başiskele halkının heyecanla beklediği hastanemiz için Millet Bahçemizin içinde 75 bin metrekarelik bir hastane yeri ayarladık. 100 yataklı tek kişilik odaları olan bir hastane olacak. Bu dönem temelleri atılacak.

VEFA KIRATHANESİNDE ÇAYLAR BİZDEN OLACAK

Gençlerimiz için Büyükşehir ile önemli projelerimiz var. Engelsiz yaşam destek merkezi 10 bin metrekare alanda olacak. Büyüklerimiz için sahilde Vefa Kıraathanesi yapacağız. Çayın da bizden olduğu bir kıraathane olacak. Çeşitli sosyal alanlarda sosyal tesisler yapacağız. Büyükşehir Belediyesinin her ilçede yapacağı Başiskele Kongre Merkezi yapılacak. Başiskele halkının özlem ile beklediği Başiskele Giriş Kavşağı projesini büyükşehir belediyemiz yapacak. Karayolları onayladı. 2 milyar liralık bir proje. Seçimden sonra başlayacak olan ilk projelerden biri.

BİSİKLET ALTERNATİF ULAŞIM ARACI OLACAK

İlçe içi bağlantı yolları projesini tamamlayacağız. Kentin geleceğine yön verecek, ticareti canlandıracak bir projedir. Planlamaları bitti. Vaat değil proje. Ulaştırma Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ile Güney Otoyolu proje önümüzdeki dönem başlayacak. Şehirleşen Başisbkele’de önümüzdeki dönem bisikleti bir alternatif ulaşım aracı olarak kullanmak istiyoruz. Sahilden millet bahçesine, millet bahçesinden belediyeye 10 kilometrelik bisiklet yolu yapacağız. Önümüzdeki yıl bunu hayata getireceğiz. Modern cadde planlarımıza devam edeceğiz.

Özlü: Onlar boş konuşuyor biz proje konuşuyoruz

VADİ PROJELERİ YAPACAĞIZ

Kentin farklı noktalarında 2 bin araçlık otoparkları yapacağız. Artık ihtiyaç olmaya başladı. D-130 üzerinde bulunan üst geçitler modernize edeceğiz. Şehrin alt yapısını devam edeceğiz. Başiskele Seymen Millet Bahçesi 550 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Şehrin görünümünü değiştirecek projedir. 8 vadi projemiz vardı. 2’sini yaptık. İnsanların yürüyüş mesafesinde ulaştığı millet bahçelerini ve vadi projelerimizi yapmaya devam edeceğiz.

Özlü: Onlar boş konuşuyor biz proje konuşuyoruz

ÇOCUKLARIMIZI ÖNEMSİYORUZ

Kırsal kalkınmayı önemsiyoruz ve bu konuda desteklemeleri yapacağız. Çocuk kütüphanesi ve oyuncak müzesini bu dönem çocuklarımıza kazandıracağız. 15 Temmuz anıtı ve Aziz Sancar Bilim Parkı yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın yararlandığı bir park olacak. İçinde Uzayevi yapacağız. Başsikele’de spor salonu yapacağız. Köy spor okulları projeleri yapacağız. Amatör spor kulüplerine destek vereceğiz. Kent müzesi yapacağız. Tarihi müze gemisi yapacağız. Dijitalleşmeye önem veriyoruz. Akıllı atık toplama sistemine geçeceğiz. Nasıl mahalle muhtarlıklarımız varsa site yönetim iletişim birimi oluşturuyoruz. Başiskelelik bilincinin oluşması için önemsiyoruz” dedi.

Özlü: Onlar boş konuşuyor biz proje konuşuyoruz
Özlü: Onlar boş konuşuyor biz proje konuşuyoruz

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03 Mar 2024 - 18:24 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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