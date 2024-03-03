Malatya’da korkutan deprem

Malatya'da deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre, Doğanşehir saat 17.43'te sallandı. 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7.31 kilometre derinliğinde meydana geldi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Malatya, Doğanşehir’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.