Malatya’da korkutan deprem

Malatya'da deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre, Doğanşehir saat 17.43'te sallandı. 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7.31 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Malatya, Doğanşehir’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: Haber Merkezi