Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon sorununu çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

" Türkiye'yi büyütme stratejimizi kararlı şekilde uyguluyoruz.

Şubat ayında ihracatımız yüzde 13,6 artarak 21 milyar doları aştı. Büyüme tarafında da olumlu tablo devam ediyor. Yüzde 4,5 oranında büyüme ile Avrupa ülkeleri arasında yerimizi aldık.

Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir.

Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız. Yıl sonuna doğru uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini hissetmeye başlayacağız.

Enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz.

Bir taraftan 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketin izlerini silerken şehirlerimizi daha dayanıklı hale getirmemiz önemlidir. Ülkemizin afetlere karşı hazırlıklarını süratle tamamlamak istiyoruz. Ülkemizi bir an önce depreme hazırlayalım derken yerel yönetimler aksi istikamette çaba gösterirse kaybeden şehirlerimiz ve vatandaşlarımız olur.

Halil İbrahim sofrası kuranların, hayal satanların ne hale düştüklerini görüyoruz."

Kaynak: NTV