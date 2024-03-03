Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz

31 Mart'taki yerel seçimlere 28 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuştu.

''KENDİMİ FAHRİ MUĞLALI OLARAK GÖRÜYORUM"

Kendisinin de fahri Muğlalı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırsat buldukça Marmaris'teki devlet misafirhanesinde birkaç gün dinlenmeye çalışan bir kardeşiniz sıfatıyla kendimi fahri Muğlalı olarak da görüyorum." ifadelerini kullandı.

''HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK''

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Muğla'dan aldıkları oy oranlarına da değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 34,5 ve milletvekilliğinde aldığımız yüzde 32 oy oranı için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum. Ama biliyorum ki bu oy oranları Muğla ile aramızdaki sevginin derinliğini göstermekten çok uzak. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık ihmallerin sonucu olan altyapı eksiklerini gidermek için çalıştık. Milletimizin anasından emdiği ak süt kadar helali olan hak ve özgürlüklerini geliştirmenin mücadelesini verdik. Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın meyvesini de ülkemizi 21 yılda üç kat büyüterek, insanımızın özgüvenini artırarak aldık. Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız sürecinde ne şahsen ne hükümet uygulamalarıyla ne parti politikalarıyla hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızın tamamını kucakladık, tamamına hizmet ettik. Muğla Yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini de biz ortadan kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk. Karadeniz'in, Akdeniz'in geçit vermez dağlarına hangi yatırımları yaptıysak Ege'nin, Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun her karışına da aynı yatırımları biz götürdük."

"BELEDİYENİN ENGELLEDİĞİ PROJELERİ ÜST ÜSTE KOYSANIZ BİR MUĞLA DAHA ÇIKAR"

Türkiye'yi önce 2023 hedefleri ile ardından Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sanayi, ticaret, tarım ve turizmiyle her alanda üreten, istihdam eden, kendisine ve ülkesine katkı sağlayan insanlarımızı destekledik, teşvik ettik. Sağladığımız huzur ve güven iklimi sayesinde altyapısı gelişen, potansiyeli harekete geçen Türkiye'nin özellikle bereketinin en yakın şahidi Muğlamızdır. Şöyle bir çeyrek asır öncesinin Muğla'sını gözlerinizin önüne getirin, yanına da bugünkü Muğla'yı koyun. Arada adeta asırlık fark göreceksiniz."

Erdoğan, yaptıkları yatırımlarla Muğla'nın dünyanın göz bebeği ve çekim merkezi bir şehir haline geldiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Buna rağmen Muğla hak ettiği yerde değildir. Muğla'nın potansiyelini tam anlamıyla kullanmasının önündeki en büyük engel ise bu şehrin büyükşehir belediyesini 25 yıldır yöneten zihniyettir. Kendisi şehir için hiçbir şey üretmeyip Muğla'yı köy görünümünde tutanlar, bakanlıklarımızın ve girişimcilerimizin hayata geçirmek istediği projeleri engellemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Öyle ki Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin idari tasarrufla veya yargı yoluyla engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. Şayet bugün Muğla turizmde ve tarımda Antalya'nın gerisinde kalmışsa tek sebebi işte bu zihniyettir ve onun Atatürk'ün arkasına saklanan kifayetsiz temsilcileridir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz.'' dedi.

''TERÖRİSTLERİ MAĞARALARA GÖMDÜK, YİNE YAPACAĞIZ''

Terörle mücadelede kararlılık mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dikkat ederseniz Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyen emperyalistlerin ilk harekete geçirdikleri araçlar terör örgütleridir. Cumhuriyet tarihimizin en alçak ihanet girişimi olan 15 Temmuz'un ardından terörle mücadelemizi artık terörün kaynağı olan yerlerde yürüteceğimizi ilan ettik. Bunu Gabar'da Tendürek'te Cudi'de yaptık. Bütün bu teröristleri oralarda mağaralara gömdük, yine yapacağız. Çünkü milletimizin huzuruna kimse kast edemez. Irak ve Suriye'de bunları yaptık yola aynı kararlılıkla devam edeceğiz.'' diye konuştu.

Kaynak: NTV