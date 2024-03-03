Yolun ortasında su boşuna akıyor

Vatandaş, konuyu ilgili makamlara ilettiklerini ancak kimsenin ilgilenmemesi nedeniyle suyun boşuna aktığını belirtti. Üç gündür suyun yolun ortasından aktığını söyleyen vatandaşlar, “Bu su kaynak su mu yoksa yerin altında patlamış bir su borusu mu bilmiyoruz. İSU’ya bildirdik ama gelen olmadı. Bu suyun burada boşu boşuna akıp israf olması gerçekten üzücü. Yetkililerin bir an önce müdahale etmesini bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.