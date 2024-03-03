Yolun ortasında su boşuna akıyor

Vatandaş, konuyu ilgili makamlara ilettiklerini ancak kimsenin ilgilenmemesi nedeniyle suyun boşuna aktığını belirtti. Üç gündür suyun yolun ortasından aktığını söyleyen vatandaşlar, “Bu su kaynak su mu yoksa yerin altında patlamış bir su borusu mu bilmiyoruz. İSU’ya bildirdik ama gelen olmadı. Bu suyun burada boşu boşuna akıp israf olması gerçekten üzücü. Yetkililerin bir an önce müdahale etmesini bekliyoruz” dedi.