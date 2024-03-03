Cebeci’nin kaldırımları ot içinde

Ancak Cebeci bölgesinde kış aylarında da kalan vatandaşlar sezonun bitmesinin ardından sokakların bakımsız olmasına tepkili. Cebeci Bulvarı üzerinde bulunan kaldırımlarda otların büyüdüğünü söyleyen vatandaşlar, “Kaldırımlarımızın tamamında otlar bitmiş. Otları temizleyen yok. Konuyu ilçe belediyemize ilettik ama gelen ya da giden olmadı. Biz kış aylarında burada yaşayan vatandaşlar olarak hizmet bekliyoruz. Bu konuda belediyemizin gerekli özeni göstereceğine inanıyoruz. Kısa zamanda otların temizlenmesini talep ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.