Cebeci’nin kaldırımları ot içinde

Ancak Cebeci bölgesinde kış aylarında da kalan vatandaşlar sezonun bitmesinin ardından sokakların bakımsız olmasına tepkili. Cebeci Bulvarı üzerinde bulunan kaldırımlarda otların büyüdüğünü söyleyen vatandaşlar, “Kaldırımlarımızın tamamında otlar bitmiş. Otları temizleyen yok. Konuyu ilçe belediyemize ilettik ama gelen ya da giden olmadı. Biz kış aylarında burada yaşayan vatandaşlar olarak hizmet bekliyoruz. Bu konuda belediyemizin gerekli özeni göstereceğine inanıyoruz. Kısa zamanda otların temizlenmesini talep ediyoruz” dedi.