Gebzespor’da Feriköy yenilgisi istifa getirdi

“SORUMLU BENİM, BIRAKIYORUM”

Uzun yıllardır Gebzespor yönetiminde bulunan, futbolun başındaki isim oln Abbas Sır, Feriköyspor maçındaki yenilginin sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyledi. Abab Sır, yaptığı açıklamada, “Feriköy maçının mağlubiyetini üüstüme alıyorum. Sorumlu benim. Gebzespor’daki bütün görevlerimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. İnşallah Gebzespor için her şey güzel olur. Bu kritik maç günü Gebze’de yaşayıp, Gebze’de ve siyaset yapıp görevini yapmayanları da Allah’a havale ediyorum” dedi.