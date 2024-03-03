Gebzespor’da Feriköy yenilgisi istifa getirdi

“SORUMLU BENİM, BIRAKIYORUM”
Uzun yıllardır Gebzespor yönetiminde bulunan, futbolun başındaki isim oln Abbas Sır, Feriköyspor maçındaki yenilginin sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyledi. Abab Sır, yaptığı açıklamada, “Feriköy maçının mağlubiyetini üüstüme alıyorum. Sorumlu benim. Gebzespor’daki bütün görevlerimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. İnşallah Gebzespor için her şey güzel olur. Bu kritik maç günü Gebze’de yaşayıp, Gebze’de ve siyaset yapıp görevini yapmayanları da Allah’a havale ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.