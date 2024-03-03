Derince Eğitim Araştırma kademeli yenilenecek, hizmet aksamayacak

AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de bulunan iki devlet hastanesinin yenileneceğini duyurmuştu. Yenilecek binalardan birisi de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevcut bina yeni izolatörlü hastane binası hizmete girdikten sonra yıkılacak. Kademe kademe yenilenmesi beklenen hastanede hizmet kalitesi yüksek olacak. Ayrıca Şehir Hastanesine yüzde 70 oranında personel desteği de veren Derince Eğitim, yüz uzman sayısı, tüm personeliyle hasta bakım sayısında yüzde 95 rakamına kısa sürede ulaştı.

HASTANEDE BİRÇOK TEDAVİ BAŞLADI

1 yıl önce Şehir Hastanesinin açılması sonrası bazı bölümlerden hekimlerini de Şehir Hastanesine göndererek destek vermişti. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi eksiklerini tamamladı. Kapatılan endokrin, romatoloji, algoloji, onkoloji, nükleer tıp, kalp damar bölümlerine yeni hekimler geldi. Hastanenin hasta bakım seviyesi yüzde 95 seviyelerine ulaştı. Ayrıca bünyesinde bazı merdiven altı oluşumlara alternatif ve daha tıbbi uyumlu olsun diye kendi hastane bünyesinde GETAT ünitesi açıldı. Burada ozon tedavisi, akapuntur, mezoreapi ve hacamat tedavileri yapılmaya başlandı.

“EKSİKLİKLERİMİZİ GİDERDİK”

2005 yılında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaya başlayan ve yaklaşık 1 yıldır Hastane Başhekimliği görevini yürüten Uzman Doktor Sinan Arslan şunları anlattı: “Şehir Hastanesi açıldığında tıbbi ekibimiz çok sağlamdı. Hocalarımız vardı, doçent ve profesörlerimiz. Eğitim kadrolarımız güçlüydü. Oranın da buna ihtiyacı olduğundan verdik. Onların büyük kısmını şehir hastanemize vermemiz gerekiyordu. Burada biraz doktorlarımız sayıca az kaldı ama biz planlamalarımızı yaparak bütün birimlere sahip çıkarak eksiklerimizi zamanla giderdik. Önceki halimize geldik. Örnek vermek gerekirse romotoloji, kalp damar olmak üzere bölümlerimizi yerine koyduk. Doktor sayılarımıza ilaveler yaptık.

POLİKLİNİK SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Yoğun bakımları hiç azaltmadık. Fizik tedavi aynı şekilde devam ediyor. Psikiyatrilerimiz devam ediyor. Ameliyathane sayılarımız hemen hemen aynı sayılara geldi. Doktor sayısı olarak 100 uzmana ulaştık. Burada diyalogları iyi tutarak verimliliği artırdık. Bakılan hasta sayısı olarak eski sayılara çok yakın hale, yüzde 95’e ulaştık. 3 binleri geçen poliklinik sayımız, bine yakın acilimiz var. Totalde 4 bin. Önceden Alikahya’daki çocuk hastanesi vardı. Alikahya’yı düşersek buradaki bakılan hasta sayısı aynı. Tek fark önceden yüzde 80 dışardan da hastamız geliyordu. Şimdi yüzde 80’ini yakın bölgeler oluşturuyor. Hizmete daha yakın ulaşılabilir oluyor.

GÜÇLÜ HASTANEYE İHTİYAÇ VAR

En son anjiyo ünitemizi de aktif hale getirdik. Çok bir eksiğimiz kalmadı. Genç dinamik bir kadromuz var. Bütün branşlarda güzel hizmet veriyoruz. GETAT ünitemizin bazı merdiven altı oluşumları alternatif olsun diye daha tıbbi uyumlu olsun diye kendi bünyemizde açtık. Orada ozon tedavisi, akapuntur, mezoreapi, hacamat olsun yapmaya başladık. Yakın zamanda hizmet sayısında da artış olacağını düşünüyoruz. Sevklerimizi de azalttık. Biz gelen hastalarımızı çözüme kavuşturuyoruz. Güçlendikçe bu sayılar artacaktır. Kocaeli büyük bir il. Birkaç tane güçlü hastanelere ihtiyacı var. Biz de Derince Hastanesinin güçlü olması için elimizden geleni yapıyoruz.

YIKILACAK AMA KAPANMAYACAK

Burada aile ortamı oluştu. Çoğu branşımızda sayılar yarı yarıya düşmesine rağmen aynı sayıda poliklinik ve ameliyat hizmeti verdik. Bu da arkadaşların özverisiyle oldu. Acil kovid hastanesi için bize 250 yataklı daha önce planlanmıştı. Bunu hızlıca yaptırmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda da bununla ilgili başlangıçlar olacak. Yeniden derlenip toplanıp 250 yataklı acil bir hastane yapıp sonrasında 450 ve ya 500 yataklıya çıkması gibi plan var. Yeni hastane mevcut alan içinde planlanacak. Yeni hastane sürecinin hızlı olmasını istiyoruz. Prof. Dr. Saadettin Hülagü ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle yakın zamanda, kademe kademe yenilenerek hizmet hiçbir zaman aksamadan devam edecek. Daha güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Hastanenin yıkılıp kapanacak diye bir durumu yok.”

Kaynak: Haber Merkezi