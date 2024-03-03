Ataevler sakinlerinden belediyeye teşekkür

Alanda park düzenlemesi yapan belediye aynı zamanda ışıklandırma çalışmalarını da başlattı. Bölge sakinleri alanda 15-19 yaş aralığındaki gençlerin gece ateş yakıp kavga ettikleri ve sağa sola silahla ateş ettikleri için bölgede önlem alınmasını istemişti. Bölge sakinlerinin çağrısına kulak veren belediye yeşil alanı park alanına dönüştürerek çevresini temizlemeye ve alanı güvenli bir yere dönüştürmek için çalışma başlattı. Alanı aydınlatma çalışmalarının başlaması ile gazetemizi arayan vatandaşlar, “Belediyenin sesimize kulak verip çalışma başlatması nedeniyle çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Çalışma bittiğinde bu alan çocuklarımızın oynadığı güvenli bir alan olacaktır” dedi.