İran'da İsrail ajanı idam edildi

İran'ın İsfahan kentinde bulunan savunma sanayi tesisine saldırı planı hazırlığındayken gözaltına alınan Mossad ajanı idam edildi.
İdam haberini Tesnim Haber Ajansı duyurdu. Haberde ajanın 28 Ocak 2023 tarihinde söz konusu tesise saldırı hazırlığındayken yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.
Mossad adına faaliyet gösterdiği öne sürülen söz konusu ajanın kimlik bilgilerine ilişkin detay verilmedi.
Aynı suçlamayla 18 Eylül 2023'te idama mahkum edilen 4 kişinin cezası 29 Ocak'ta infaz edilmişti.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.