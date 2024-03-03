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İran'da İsrail ajanı idam edildi

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İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet gösterdiği suçlamasıyla gözaltına alınan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

İran'da İsrail ajanı idam edildi mask
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İran'ın İsfahan kentinde bulunan savunma sanayi tesisine saldırı planı hazırlığındayken gözaltına alınan Mossad ajanı idam edildi.

İdam haberini Tesnim Haber Ajansı duyurdu. Haberde ajanın 28 Ocak 2023 tarihinde söz konusu tesise saldırı hazırlığındayken yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Mossad adına faaliyet gösterdiği öne sürülen söz konusu ajanın kimlik bilgilerine ilişkin detay verilmedi.

Aynı suçlamayla 18 Eylül 2023'te idama mahkum edilen 4 kişinin cezası 29 Ocak'ta infaz edilmişti.

Kaynak: NTV

# Ocak

03 Mar 2024 - 20:33 - Dünya --- Okunma

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