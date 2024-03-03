Yarın açıklanacak! Gözler enflasyon rakamlarında

Enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Ocak ayında enflasyon tüfede aylık bazda yüzde 6,70 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 64,86 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise ocakta yüzde 4,14 artarken, yıllık bazdaki artış ise yüzde 44,20 oldu.

Ekonomistlerin genel beklentisi şubat ayı için aylık enflasyonda bir miktar düşüş yıllık enflasyonda ise yükseliş yönünde.

ENFLASYONUN SEYRİ NE OLACAK?

Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 70'i aşıp zirveyi görmesi bekleniyor. Ardından da düşüş sürecinin başlayacağı öngörülüyor.

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda tahminini değiştirmedi. 2024 yılsonu için yüzde 36, 2025 için yüzde 14 olarak korundu enflasyon tahmini. Enflasyonun tek haneye ise 2026 yılında ulaşması bekleniyor. Merkez Bankası’nın 2026 yılı için tahmini yüzde 9 oranında.

Kaynak: Haber Merkezi