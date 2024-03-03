Kabine toplanıyor! İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede ekonomi sıcak başlık olarak öne çıkıyor. Enflasyonla mücadele için atılan adımların etkisi mercek altına alınacak.
Özellikle de ramazan ayı öncesinde gündemdeki bir diğer başlık ise gıda fiyatları olacak. Bu dönemde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimlerin kabinede ele alınması bekleniyor. Yüksek seyreden et fiyatlarının da kabine gündeminde olacağı tahmin ediliyor.
31 Mart’taki seçimlerin, huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için alınacak önlemler de masada olacak.
Yurt içi ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durumun da kabinede değerlendirilmesi öngörülüyor. F-16 tedariği sürecinde, Amerikan tarafından gelen teklif ve kabul mektupları Milli Savunma Bakanlığı’na ulaştı. O mektuplara ilişkin değerlendirmelerin de kabinede yapılması bekleniyor.
Kaynak: cnntürk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.