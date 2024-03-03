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Kabine toplanıyor! İşte detaylar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabinenin gündeminde öncelikli başlığın enflasyonla mücadele adımları ve genel ekonomik görünüm olması bekleniyor. Ramazan ayı ve öncesinde gerçekleştirilecek denetimlerin de masada olacağı tahmin ediliyor. Toplantıda seçim güvenliğine de ayrı bir parantez açılacak.

Kabine toplanıyor! İşte detaylar mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede ekonomi sıcak başlık olarak öne çıkıyor. Enflasyonla mücadele için atılan adımların etkisi mercek altına alınacak.

Özellikle de ramazan ayı öncesinde gündemdeki bir diğer başlık ise gıda fiyatları olacak. Bu dönemde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimlerin kabinede ele alınması bekleniyor. Yüksek seyreden et fiyatlarının da kabine gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

31 Mart’taki seçimlerin, huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için alınacak önlemler de masada olacak.

Yurt içi ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durumun da kabinede değerlendirilmesi öngörülüyor. F-16 tedariği sürecinde, Amerikan tarafından gelen teklif ve kabul mektupları Milli Savunma Bakanlığı’na ulaştı. O mektuplara ilişkin değerlendirmelerin de kabinede yapılması bekleniyor.

Kaynak: cnntürk

# 31 Mart

03 Mar 2024 - 20:38 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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